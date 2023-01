Klímaváltozás

Több mint ezer éve nem volt ilyen meleg Grönlandon egy új kutatás szerint

Több mint ezer éve nem volt ilyen meleg Grönlandon: a jégmagminták új vizsgálata szerint az északi sziget hőmérséklete 1,5 Celsius-fokkal melegebb a 20. századi átlagnál.



A grönlandi jégmagvizsgálat - amelynek segítségével abba is betekintést nyernek a tudósok, hogy a mérések kezdete előtt milyen hosszú távú éghajlati folyamatok játszódhattak le - 1995-ig a világ többi részéhez képest nem mutatta egyértelműen a globális felmelegedés jeleit a sziget északi térségében.



A Nature folyóiratban most publikált tanulmány szerzői azonban ehhez képest drámai változásról számoltak be a 2011-ben vett jégmagminták vizsgálata alapján.



Az elemzés szerint az 1990-es évektől 2011-ig folyamatosan emelkedett a hőmérséklet a térségben. Maria Hoerhold, a német Alfred Wegener Intézet glaciológusa, a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta, hogy az adatok egyértelműen a globális felmelegedést támasztják alá.



A jégmagadatok elemzése évekig tart. Hoerhold közben már a 2019-es jégmagadatokat is vizsgálja. Ennek még nincs eredménye, de mint mondta, várhatóan a hőmérséklet növekedését fogják tapasztalni, mivel Grönland jégtakarója és gleccserei egyre nagyobb ütemben olvadnak.



A jégmagokból nyert adatok alapján a tudósok elkészítették Grönland hőmérsékleti diagramját az 1000-től 2011-ig tartó időszakra. Az első 800 évben a hőmérséklet kissé hűvösebb volt, majd felfelé és lefelé is mozgott, de közben egyre melegebb lett, és az 1990-es évektől hirtelen megnőtt a hőmérséklet.



Hoerhold szerint ez az 1995 utáni felmelegedés annyival jelentősebb az iparosodás előtti időszak hőmérsékletéhez viszonyítva, hogy "majdnem nulla" az esélye, hogy ne az ember okozta éghajlatváltozás jele lenne.



A tanulmányból az is kiderül, hogy a grönlandi olvadó jégből keletkezett víz mennyisége szintén hirtelen megnőtt.



Hoerhold szerint a térségben a "grönlandi blokkolásnak" nevezett időjárási rendszer miatt nem lehetett korábban észrevenni a felmelegedést. Körülbelül 25 éve vált a felmelegedés túl egyértelművé ahhoz, hogy már nyilvánvaló legyen.



A korábbi adatok azt mutatták, hogy Grönland nem melegszik olyan gyorsan, mint az Északi-sarkvidék többi része, amely jelenleg négyszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál.



Hoerhold kutatócsoportja öt új jégmagot emelt ki a régi fúrások közeléből, hogy össze tudják hasonlítani őket a korábbiakkal.



A tanulmány szerzői és más tudósok szerint is aggasztó, amit tapasztaltak, mert azt jelzi, hogy Grönland jégtakarója olvad. A tanulmány 2011-ig elemezte az adatokat, de azt követően rekordmértékű olvadás következett be Grönland-szerte.