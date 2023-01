Környezetkárosítás

Döbbenetes indoklással utasította el a bíróság a Greenpeace keresetét a Fertő ügyében

Elképesztő indoklással utasította el a bíróság a Greenpeace keresetét a Fertő tavi beruházás ügyében, de a zöldszervezet nem adja fel a küzdelmet: vizsgálja az ítélet megtámadásának lehetőségét a Kúrián. További jogi lépéseket terveznek amiatt is, mert a Kormányhivatal néhány héttel ezelőtt ismét engedélyt adott a projektre, mely azóta a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz került. A Fertő tavi beruházást ráadásul közel 50 százalékkal nagyobb területen engedélyeznék, mint korábban, amely az eddigieknél még nagyobb sebeket ejtene a természeten.

A Greenpeace megkapta a bíróságtól a Fertő tavi keresetének elutasításáról szóló írásbeli ítéletet, amelyben szerintük kifordított szavakkal zsonglőrködő, elképesztő érveléssel szembesültek. Az indoklás szerint a Fertő tavi beruházás csak akkor sértené a Natura 2000 rendeletet, ha a tevékenység egy egész faj vagy annak élőhelye fennmaradását veszélyeztetné.

Ez így néz ki szó szerint idézve:

„[...] a Natura 2000 rendelet perben irányadó rendelkezései alapján a fajok, illetve azok élőhelyének a fenntartása a cél. Különbséget kell tehát tenni a fajok és annak egyes egyedeinek védelme között. Nem vitás, a tó medrét érintő kotrás hatással lehet a jelenlévő állatfajok egyedeire, azonban jogsérelmet ezzel kapcsolatban megállapítani akkor lehet, ha a módosítással érintett tevékenység a fajokra, mint az egyedek összességére, egészre, illetve a területen jelenlévő fajok élőhelyének egészére jelent veszélyt.”



„Csakhogy a faj az egyedek összessége” – emlékeztet rá Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország biodiverzitáskampány-felelőse. „Persze az utolsó élő egyedig lehet azt mondani, hogy a faj létezik. Ezen az alapon azonban nincs értelme annak sem, hogy minden védett fajnak van meghatározott természetvédelmi értéke. Nyugodtan ki lehet lőni mondjuk egy parlagi sast, vagy szedni egy csokor fokozottan védett papucskosbort, mert a faj attól még létezik. Pedig a természetvédelem épp azért kényszerült rá, hogy pénzben is kifejezze a védett fajok egyedeinek értékét, hogy ha valaki elpusztítja őket, akkor ez alapján büntethető legyen” – tette hozzá Rodics.



A Greenpeace Magyarország két évvel ezelőtt indított pert a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közigazgatási határozata ellen, mert a hivatal a beruházó kérésére engedélyezte, hogy nemcsak a téli időszakban, hanem egész évben végezhessen mederkotrást a Fertő tónál zajló, állami pénzből finanszírozott építkezés területén. A Greenpeace úgy értékeli, hogy ez súlyos természetpusztítás, ami rendkívüli mértékben veszélyezteti ezt az egész Európában különlegességnek számító élőhelyet és az itt élő védett fajokat.



A keresetet a Greenpeace még 2021. áprilisában nyújtotta be. A bíróság még abban az évben felkért egy igazságügyi szakértőt, akinek azt a kérdést kellett megválaszolnia, hogy vajon az építkezés folytatása zavarja-e a területen élő békákat. A rendkívül alapos szakértői válasz hazai és nemzetközi adatokkal, és átfogó szakirodalommal alátámasztva megerősítette a Greenpeace álláspontját, miszerint az építkezés folytatása károsíthatja a vízi élővilágot, a kétéltűeket, békákat, azok peterakását, szaporodását is.



2021. decemberében a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya is állásfoglalást adott ki, melyben a Fertő tavi súlyosan természetkárosító beruházás leállítását követelte. Mindennek ellenére a bíróság 2022. december 5-én ítéletet hirdetett, és elutasította a Greenpeace keresetét. A zöldszervezet 2023. január elején kapta meg írásban a fenti, elfogadhatatlannak nevezett indoklást, jelenleg vizsgálják a Kúriához fordulás feltételeit.