Kaliforniában 14-re emelkedett a viharos időjárás és az áradások halottjainak száma - drámai videók

Kaliforniában 14-re emelkedett a múlt héten kezdődött viharos időjárás és áradások halálos áldozatainak száma, egy kisgyermeket megáradt folyó sodort magával, százezrek vannak áram nélkül.



Hétfőn ketten vesztették életüket a viharos szélben kidőlő fák miatt, ezzel összesen már 14 halálos áldozatot tartanak nyilván. Az állam középső, partvidéki területén egy ötéves gyereket megáradt folyó ragadott magával. A kisfiú édesanyjával együtt egy autóban rekedt az elárasztott úton. A közelben tartózkodók megpróbáltak segíteni rajtuk, az édesanyát sikerült kimenteni, a gyermek azonban a vízbe került, amely elsodorta. A fiút többórás keresés után sem találták meg, egyelőre eltűntként tartják nyilván.



Kedden reggel Kalifornia államban több mint 200 ezer fogyasztónál nem volt áram.



San Francisco teljes térségére figyelmeztetés van érvényben árvizek miatt, valamint az állam egyes térségeiben tornádók veszélyére is felhívták a figyelmet. A Sierra Nevada-hegységben, Kalifornia keleti részén újabb jelentős havazást várnak, miután az elmúlt két hétben már mintegy háromméter hó hullott.



Kaliforniára Joe Biden elnök szövetségi veszélyhelyzetet hirdetett még vasárnap, ami központi források igénybe vételét teszi lehetővé a védekezéshez és kárelhárításhoz.

Santa Cruz, hold on tight! The tidal surges are fierce and the roads are disappearing beneath the waves. #SantaCruz #California #Weather #Flashfloods #Cyclone #MotherNature pic.twitter.com/Lhzn7S7pCt

Incredible story out of California.



A mother and daughter have been rescued after a roadway collapse swallowed their car into a 15-foot sinkhole during this week's intense storms. The rescue was done as water was rising fast.



Heroic, life-saving effort by @LAFD.



🚁: @NBCLA pic.twitter.com/wk8JqKhrdQ