Egy hónap után ismét kitört Hawaii legnagyobb vulkánja, a Kilauea

Újra kitört Hawaii legnagyobb vulkánja, a Kilauea. A tűzhányó kráterén belül csütörtökön ismét folyékony láva tört a felszínre, alig egy hónappal a legutóbbi aktivitás megszűnését követően.



A Kilauea a Hawaii-szigetcsoport legnagyobb szigetén található, a világ aktív vulkánjai között a legtöbb kitörés fűződik hozzá. Legutóbb 2021 szeptemberében tört ki, és működése 16 hónapon keresztül tartott, tavaly decemberben észlelték aktivitásának megszűnését.



A Hawaii Vulkánfigyelő Szolgálat közleménye szerint a kráteren belüli láva megjelenése az újabb kitörés kezdetét jelzi. A vulkán működése lakott területeket közvetlenül nem fenyeget.



A Kiluaea tavaly decemberben két héten át egy időben működött a szomszédos Mauna Loa vulkánnal, ami számos turistát vonzott a Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkba. December közepén a két vulkán aktivitása egy időben szűnt meg.



A Mauna Loa vulkánból kiömlő forró láva decemberben sem okozott közvetlen veszélyt lakott területre, ugyanakkor néhány kilométerre megközelített Hawaii központi szigetének kulcsfontosságú autópályáját.



A Kilauea vulkán 2018-as kitörése során 700 lakóingatlant semmisített meg.

Timelapse of #Kilauea's Caldera this afternoon, lava quickly covers the old lava lake in Halema'uma'u. #hawaii #KWcam pic.twitter.com/fVBkjdhX2c