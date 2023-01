Pusztító időjárás

Évtizedek óta nem látott esőzések okoznak áradásokat Kaliforniában

Kalifornia államban rendkívüli állapotot rendeltek el a térséget csütörtökön elérő, esőzéssel és széllel érkező erős viharzóna miatt, a hegyekben nagy mennyiségű hó esett a szárazsággal küzdő államban.



A helyi sajtó beszámolója alapján a viharnak már legalább két áldozata van, egy 2 éves gyerek akkor halt meg, amikor fa dőlt szülei otthonára, egy fiatal nő pedig egy vízzel elöntött úton elvesztette uralmát járműve felett, és villanyoszlopnak csapódott.



Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom még szerdán vészhelyzetet hirdetett, és az állami katasztrófaelhárítás egységeit a legmagasabb készültségbe helyezte. A meteorológusok az elmúlt évek legkomolyabb viharára adtak ki figyelmeztetést.



Kalifornia déli részének egyes településein kötelező kitelepítést rendeltek el a hirtelen lezúduló nagy esők okozta áradásveszély miatt, attól tartva, hogy megismétlődik a 2018-as, 23 emberéletbe kerülő sárlavina-omlás és földcsuszamlás.



A vihar ugyanakkor az állam középső partvidékét sújtja a legnagyobb mértékben. A San Francisco-öbölben már szerdán óránként 130 kilométeres szelet mértek, és csütörtökre virradóra több mint 100 ezer háztartás volt áram nélkül a leszakadó vezetékek miatt. A földcsuszamlások és sziklaomlás beszélye miatt a tenger menti autópálya egy szakaszát lezárták.



London Breed, San Francisco polgármestere tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy "háborúra készülnek", a városban található összes homokzsákot kiosztották a lakosságnak, a hajléktalanokat pedig menekültszállásokra vitték. A meteorológusok szerint a San Francisco-öböl térségének egyes részein akár 150 milliméternyi eső is lehullhat csütörtökön.



San Franciscóban Újév napján több mint 100 milliméter eső hullott, ami minden idők második legesősebb napjává tette az idei január elsejét.



Kalifornia hegyvidéki térségeiben rég nem látott mennyiségű hó hullott. A Nevadával határos szakaszon a Sierra Nevada hegységben 30 centiméter hó esett le, és további akár egyméternyi friss hó is hullhat. Az év első napjaiban a sípályákat az erős szél miatt le kellett zárni, a legerősebb széllökések elérték az óránkénti 200 kilométeres sebességet.



Kaliforniában karácsony óta mintegy 100-250 milliméter eső esett, amit az évek óta súlyos aszállyal küzdő államban örömmel fogadtak, a szakemberek ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen esős időszak nem oldja meg a szárazság okozta problémákat.



Állami tisztségviselők kedden arról számoltak be, hogy a Sierra Nevada hegységben lehullott hó vastagsága rendkívül kedvező, az év elején szokásos átlagos mennyiség 174 százaléka borítja a hegységet, és 40 évre visszatekintve ez a harmadik legmagasabb érték. Kalifornia állam éves vízszükségletének mintegy harmadát biztosítja a hegységben telente lehulló hó.

Marthy Ralph, a nyugati meteorológiai központ (Center for Western Weather) igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a rég nem látott mennyiségű esőzéseket egy "atmoszférikus folyó", vagyis a légkörben kialakult nagy nedvességtartalmú légtömeg okozza.