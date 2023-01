Pandémia

Malawiban a kolerajárvány miatt nem nyitnak ki az iskolák

A malawi hatóságok felfüggesztették az általános és középiskolák újra nyitását az ország két legnagyobb városában az eddig 595 áldozatot követelő kolerajárvány miatt - írta hétfőn a BBC hírportálja.



Malawiban tavaly márciusban tört ki a kolerajárvány, azonban csak az utóbbi időben súlyosbodott: szilveszter napján 19-en halt meg a betegségben. A járvány Malawi 28 körzetének szinte mindegyikére kiterjedt.



Khumbize Chiponda egészségügyi miniszter elmondta, hogy az iskolák még legalább két hétig zárva maradnak. Hozzátette, a kormányzat sajnálja, ha az utolsó pillanatban hozott döntés fennakadásokat okozott a szülőknek, akik kedden már vitték volna iskolába a gyerekeiket, de kiemelte, hogy az intézkedésre a gyerekek biztonságának érdekében volt szükség.



A kolerát a Vibrio cholerae nevű baktérium okozza, a szervezetbe általában szennyezett étellel vagy ivóvízzel kerül. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt megbetegíthet, elsősorban súlyos hasmenést okoz. Amennyiben a beteg nem kap megfelelő kezelést, a gyors kiszáradás miatt órákon belül halálos lehet a kór.



A hatóságok szerint a most kezdődő esős évszak tovább súlyosbíthatja a járványt, ugyanis a szennyvízzel keveredő árvíz a vízforrásokat is veszélyezteti. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a városokban hiányzik a megfelelő vízelvezetés.



Az Afrikai Unió közegészségügyi hivatala (Africa Centres for Disease Control) szerint aggasztó az áldozatok számának növekedése, amit annak tulajdonítanak, hogy a betegek nem jutnak időben a megfelelő kezeléshez.