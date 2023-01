Világvége

A 2022-ben felébredt vulkánok veszélyeire figyelmeztet egy tudós

A leköszönő évben több hatalmas vulkán is újraéledt, az egyik - az Izland partjainál található Fagradalsfjall - a 13. század óta szunnyadóban volt, ami nem jó jel ha a trendeket vizsgáljuk ez ügyben.



"A legtöbb vulkánkitörés, amelyet látunk, olyan olvadt kőzetkamrákból ered, amelyek talán öt-hét kilométer mélyen vannak" - mondta Clive Oppenheimer, a Cambridge-i Egyetem vulkanológia professzora.



A csendes-óceáni Hunga Tonga-Hunga Ha'apai víz alatti vulkán januári kitörésére kitérve elmondta, hogy "ez volt az első alkalom, hogy a műholdak 50 kilométeres magasság felett a légkörben vulkanikus anyagot regisztráltak".



Ráadásul a kitörések megsemmisítik az útjukban lévő növényzetet és faépítményeket, és ez sok evakuálással jár.



Úgy vélte, hogy "a vulkanizmus és a társadalom közötti kapcsolat nagyon is előtérbe került Indonéziában", ahol a Semeru hegy decemberben korábban kitört, vulkáni hamuval borítva be utakat és házakat, és közel 2000 lakost evakuáltak Kelet-Jáva tartományban.



2022-ben világszerte számos szunnyadó vulkán ébredt fel több száz éves alvás után, köztük az Alaszka melletti Mount Edgecumbe is. A tudós szerint a kitörések egyre súlyosabbak lesznek.