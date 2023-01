Világvége

Ha csak India nem vasalna egy napig, hatalmas mennyiséggel kerülne kevesebb CO2 a levegőbe

A ruhák vasalása szinte mindannyiunk mindennapos szokása, mert elvárják tőlünk, hogy a munkahelyünkön vagy az oktatási intézményekben rendben és tisztán nézzünk ki. De vajon tényleg szükség van arra, hogy egész évben nap mint nap vasalt ruhákat viseljünk? El kell kezdenünk feltenni ezt a kérdést, pláne azoknak az országoknak, akiket az energiaválság sújt.



Jó példa erre konkrétan India, miután 2022-ben akut szénhiánnyal szembesült, ami majdnem áramkimaradáshoz vezetett az országban. India még mindig nagymértékben függ a széntől az áramtermelésben, amelyet többek között a ruháik vasalásához is használnak.



Mi történik tehát, ha India teljes 1,3 milliárdos lakossága úgy dönt, hogy az év egyetlen napján vasalatlan ruhát visel? Erre a kihívásra Chetan Singh Solanki, az IIT Bombay professzora szeretné, ha az egész országa igent mondana.



Solanki professzor, akit a megújuló energiákért való kiállása miatt India napenergia-emberének is neveznek, azt mondja, hogy ez óriási változást hozna mind az energiatakarékosság, mind a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából.



Az elektromos vasaló általában 500 és 2000 watt közötti teljesítményű. Egy 2000 wattos elektromos vasaló, amely naponta 15 percig működik, egy nap alatt körülbelül 0,5 kWh áramot fogyaszt, egy hónap alatt pedig 15 kWh-t.



"Mivel egy személy legalább két ruhadarabot visel, így legalább ennyit vasal egy nap. Egy darab vasalása 5-7 percet vesz igénybe. Ez 200 gramm CO2-kibocsátásnak megfelelő széndioxid-kibocsátást eredményez. Más szóval az egész ország 250 millió gramm CO2-t bocsát ki naponta csak a ruhák vasalásával" - mondta Solanki professzor.



"Indiában a villamos energia nagy része szénből származik. Becslések szerint egy egységnyi villamos energia egy kg CO2-kibocsátást eredményez. Ha tehát mindannyian úgy döntünk, hogy egy napig nem vasaljuk ki a ruháinkat, 250 millió egységnyi villamos energiát takaríthatunk meg" - tette hozzá.

A vasalt ruhák nélküli egynapos program része annak, amit Solanki professzor Climate Correction Day Challenge (CCD-kihívás) névvel illet.



E kezdeményezés részeként Solanki professzor Energy Swaraj Alapítványa havonta kihívásokat fog kiírni a nagyközönség számára, hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan játszhatnak apró, de létfontosságú szerepet az éghajlatváltozás megelőzésében.



"Az egésznek az a lényege, hogy mindannyian hozzájárulunk az éghajlatváltozáshoz, minden nap. De csak évente egyszer, a Föld napján vagy a környezetvédelem napján teszünk klímakorrekciót. Valamit tenni akartunk, hogy érzékenyítsük az embereket. Így találtuk ki ezt a Klímakorrekciós napi kihívást. minden hónap első szerdáján egy új kihívás lesz, amely egyszerű és megvalósítható" - magyarázta Solanki professzor.



Szerinte bár fontos, hogy drasztikus, politikai szintű lépéseket tegyünk az éghajlatváltozás megelőzése érdekében, az alulról jövő változások is fontosak.



"Amikor az éghajlatváltozás megállítását célzó intézkedésekről beszélünk, általában a Párizsi Megállapodás, a COP, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése stb. körül forognak. De az is fontos, hogy az egyének tudatosítják és megváltoztassák szokásaikat. Mindenkit arra szólítunk fel, hogy "vállalja a kihívást és változtasson, mert az éghajlat már megváltozott"" - mondta.



Solanki professzor, aki 11 éves útja során Indiát járja, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, a klímakorrekciós napi kihívás üzenetét iskolákba, főiskolákra és más nyilvános fórumokra is elviszi, ahová meghívják beszélni.