Világvége

Holttestek autókban és lakásokban - tombolt az amerikai bombaciklon

A Kanadához közeli Nagy-tavaktól a mexikói határ mentén húzódó Rio Grande folyóig terjedő, az Egyesült Államok jelentős részét sújtó hóvihar szinte példátlan kiterjedésű volt az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint.



A gyilkos bombaciklon továbbra is halálos áldozatokat követel, folyamatosan holttesteket találnak a hófödte autókban és otthonokban. Voltak, akik azért haltak meg, mert a mentők nem tudtak időben odaérni hozzájuk. Mások hólapátolás közben állt meg a szívük.



"Az összes adatot egyelőre nem sikerült begyűjteni" - mondta Byron Brown, Buffalo polgármestere.



Túl sokan figyelmen kívül hagyták a vezetési tilalmat a nem biztonságos időjárási körülmények között - mondta Mark Poloncarz megyei kormányzó a médiának a Buffalót is magában foglaló Erie megye helyreállítási erőfeszítéseiről tartott tájékoztatóján.



Kedden, amikor az előrejelzések szerint a nap végére újabb 5 centi havat vártak, Poloncarz könyörgött a lakosoknak:

"Kérem, könyörgöm, maradjanak otthon... Kérem, kérem, ne vezessenek Buffalo városában, hacsak nem vészhelyzetben vannak".



100 katonát, valamint a New York-i Állami Rendőrség csapatait is bevonták, hogy segítsenek a keresési és mentési műveletekben - tette hozzá Mark Poloncarz. Elmondta, hogy Buffalo bejáratainál és a főbb kereszteződéseknél állomásoznak majd, hogy érvényt szerezzenek a továbbra is érvényben lévő vezetési tilalomnak.



Joseph Gragmalia buffalói rendőrfőnök szerint a város egyes részein "még mindig folyik a fosztogatás", eddig négy embert tartóztattak le.



Eközben a térségben mintegy 4000 ember maradt áram nélkül, és több ezer repülőjáratot töröltek, az emberek pedig a repülőtereken rekedtek.



Miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat óvatosan azt jósolta, hogy a keddi havazás volt az utolsó, a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a felmelegedés a régióban áradásokhoz vezethet, amint a hó olvadni kezd. Emiatt az Erie megyei hatóságok sietősen megkezdték a jég és a csapadékcsatornák dugulásmentesítését.