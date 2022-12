Döbbenetes pusztítást végzett a téli tornádó Louisiana államban

Helyi hatóságok beszámolója szerint egy édesanya és kisgyermeke is az áldozatok között van. Az áldozatok holttestét épülettörmelékek alatt találták meg Keithville városban, miután a településen tornádó söpört végig. Egy harmadik, eddig nem azonosított áldozatot is találtak a mentőegységek.



A kiterjedt téli viharzóna érinti az Egyesült Államok szinte minden középső államát déltől északig, Texastól Minnesotáig.



Texasban kedden öt helyen alakult ki tornádó a Nemzeti Időjárási Szolgálat adatai szerint, ezekben többen megsérültek. Fort Worth közelében több tucat lakóházban és üzleti épületben okozott károkat a vihar, Dallas nemzetközi repülőterén pedig mintegy 1000 járatot kellett törölni, illetve csak nagy késéssel tudtak elindulni és leszállni a repülőgépek a viharos időjárásban.



Oklahoma államban szintén többen megsérültek a viharokban, a meteorológiai szolgálat adatai alapján a széllökések meghaladták az óránkénti 200 kilométeres sebességet.



Montana, Colorado és Nebraska államokban heves hófúvásokra, valamint rövid idő alatt akár több mint 60 centiméter hóréteg kialakulására figyelmeztették a lakosságot a hatóságok.



Nebraska állam közlekedési minisztériuma intézkedett egyes autópályaszakaszok lezárásáról, miután komoly havazás és erős szél tette veszélyessé a közlekedést, és kamionok fordultak keresztbe az úttesten.



Iowa, Dél-Dakota és Minnesota egyes részein mintegy két és fél centiméteres jégpáncél kialakulására és szélviharokra lehet számítani.



A heves viharokra vonatkozó figyelmeztetés az Egyesült Államok középső államaiban szerdán is érvényben van.

TORNADO DAMAGE: New photos just in from Union Parish, LA. Major damage left behind after the tornado trailed through earlier. Several reports of injuries have already been made. #lawx #wxtwitter pic.twitter.com/kJo8yEM02C