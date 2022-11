Tornádók okozták több ember halálát az Egyesült Államok déli részén

Súlyos viharok és tornádók több ember halálát és súlyos károkat okoztak az Egyesült Államok déli tagállamaiban kedden és szerdán.



Alabama államból két halálos áldozatról és egy sérültről számolt be Montgomery megye vészhelyzeti igazgatója, miután tornádó sújtotta a térséget, valamint azt is közölte, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően számos emberéletet sikerült megmenteni.



Alabama területén több otthon súlyosan megsérült, lakások váltak lakhatatlanná, Louisianában is épületekben okoztak súlyos károkat a viharok, a beszámolók szerint legalább egy épület összeomlott.



Az amerikai vihar-előrejelző központ közleménye szerint Alabama, Mississippi és Louisiana államban legkevesebb 29 tornádó alakult ki helyi idő szerint kedden délután és szerda reggel között. Ebben a három déli államban összesen mintegy 54 ezer lakásban volt áramkimaradás a szokatlanul erős novemberi viharok miatt.

Pictures of damage that has come out of Caldwell Parish after a significant tornado moved through this evening. Keep those affected in your thoughts. @NWSShreveport surveying damage tomorrow and we will know how strong this tornado was. #LAWX #MSWX @NWSJacksonMS pic.twitter.com/w7N278YX3s