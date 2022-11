Tűzhányó

Közel négy évtized után ismét kitört a világ legnagyobb aktív vulkánja Hawaii szigetén - képek

Az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii szigetén 38 év után ismét működésbe lépett a világ legnagyobb aktív vulkánja, emiatt figyelmeztetést adott ki az amerikai földtani intézet (USGS) is.



A Mauna Loa vasárnap éjszaka tört ki, és hamuval borította be a környező térséget.



A hawaii vulkánfigyelő szolgálat tájékoztatása szerint a kitörés egyelőre nem fenyegeti a vulkánhegy lábánál élőket. A szervezet ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a kitörés folytatódik, a lávafolyam felgyorsulhat, és elérheti a hegy alsóbb régióit.



Az állam turisztikai hatóságának közösségi oldalán szintén az olvasható, hogy a fokozott vulkáni tevékenység nem fenyegeti a hegy lejtőjén tartózkodókat, és a légi forgalomra sem jelent veszélyt.



Az amerikai meteorológiai szolgálat Honoluluban működő irodája azt közölte: egyelőre arra számítanak, hogy kevesebb mint egy centiméter hamu boríthatja be a sziget egyes részeit. Azt javasolták ugyanakkor a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek, hogy maradjanak zárt helyen, illetve felhívták a figyelmet arra, hogy a vulkáni hamu kárt tehet a növényzetben, veszélyes az állatokra, és károsíthatja az elektronikai berendezéseket, járműveket is.



A Mauna Loa vulkán kitörésének az elmúlt hónapokban voltak előjelei: június óta megsokszorozódott a napi földrengések száma a vulkánhegy térségében - szeptember végén voltak napok, amikor több mint 100 rengést regisztráltak -, aminek nyomán Hawaii polgári védelmi ügynöksége figyelmeztetést is kiadott.



A vulkán a geológiai feljegyzések szerint 1843 óta 33 alkalommal tört ki, legutóbb 1984-ben. A most véget ért 38 éves szünet volt a leghosszabb csendes periódusa.



A Mauna Loa a világ legnagyobb aktív vulkánja. Krátercsúcsa mintegy 35 kilométerre fekszik egy kisebb vulkántól, a Kilaueától, amely 2018-ban működésbe lépett, és a kifolyó láva 700 otthont elpusztított.

Mauna Loa erupting at sunrise is literally the most amazing thing I've ever seen pic.twitter.com/YQdDfKHCMH — Paul (@pfranci2) November 28, 2022

És az Etna sem nyugszik

Il suggestivo contrasto tra la colata di lava alimentata dalla nuova bocca eruttiva che si è aperta oggi pomeriggio alla base nord-orientale del Cratere di Sud-Est dell'#Etna e la neve caduta sulla zona sommitale del vulcano negli ultimi giorni. Foto di Giovinsky Sicilia pic.twitter.com/S10C2lm2ea — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) November 27, 2022