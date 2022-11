Földmozgás

Perceken át biztosak voltak ezek az emberek abban, hogy azonnal meghalnak

Súlyos, 7,0-es erősségű földrengés rázta meg a Salamon-szigeteket, és a Csendes-óceáni Cunami Figyelmeztető Központ szökőár-riadót fújt a régió több szigetére, köztük Pápua Új-Guineára és Vanuatura.



A rengés kedden, közép-európai idő szerint 2 óra körül történt, a fővárostól, Honiarától mintegy 56 kilométerre délnyugatra. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata szerint nagyjából 30 perccel később egy 6,0-es erősségű utórengés követte, valamint több más, gyengébb rengés is volt a térségben.



Manasseh Sogavare Salamon-szigeteki miniszterelnök hivatala közölte, hogy a fővárosban nem keletkeztek nagyobb károk, és áldozatokról sem tettek említést, de hozzátette, hogy a rengések áramkimaradásokat okoztak. A szigetek hivatalos műsorszolgáltatója eközben arról számolt be, hogy az összes rádiószolgálat leállt.



A Salamon-szigeteki Meteorológiai Szolgálat később visszavonta a cunami-riadót, bár a hivatal továbbra is figyelmeztetett a szokatlanul erős tengeri áramlatokra egyes part menti területeken. A lakosoknak "azt tanácsolták, hogy legyenek éberek, mivel várhatóan folytatódnak az utórengések" - közölte David Hiriasia meteorológiai igazgató a közösségi médiában.



A Salamon-szigetek az ausztrál tektonikus lemez "Tűzgyűrű" néven ismert, földrengésveszélyes régióján fekszik. Ez az egyik legaktívabb szeizmikusan aktív terület a világon.



A kedd reggeli hatalmas földrengés kevesebb mint egy nappal azután következett be, hogy Indonéziát - amely szintén a "Tűzgyűrű" mentén fekszik - egy másik nagy erejű, 5,6-es erősségű rengés rázta meg, amely több mint 100 ember halálát okozta - közölte az ország Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség. A legtöbb áldozatot az összeomló épületek okozták, és kedd reggel a mentők még mindig a romok között kutattak a túlélők után.