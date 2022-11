Pandémia

Az új Covid-19 variánsok kikerülik a védettséget - tanulmányok

A SARS-CoV-2 vírus több új változata képes kikerülni mind a vakcinából, mind a fertőzésből származó immunitást - derül ki a Columbia Egyetem Aaron Diamond AIDS-kutatóközpontjának igazgatója által vezetett tanulmányból, amelyet a Time magazin a héten ismertetett.



Az intézet igazgatója, David Ho az új, egyre gyakoribbá váló törzsek elleni vakcinákra szólított fel, mielőtt még túl késő lenne a potenciális terjedésük elleni küzdelemhez.



Az új Covid-változatok, köztük a BQ.1, BQ.1.1, XBB és XBB.1 az Omicronból fejlődtek ki. Elődjükhöz hasonlóan ezek is mutációkkal rendelkeznek a vírus sejtekhez kötődő régiójában, ami rendkívül fertőzőképessé teszi őket. Az Omicronnal ellentétben nem létezik olyan variáns-specifikus vakcina, amely ellenük irányulna.



Ho tanulmánya, amelyet nem publikáltak és nem bíráltak el, azt találta, hogy azoknál a betegeknél, akik a két kezdeti mRNS-vakcinát és egy emlékeztetőt kaptak, 37- és 55-ször alacsonyabb volt az immunneutralizáció a BQ.1 és a BQ.1.1 ellen, mint a vírustörzs ellen, amely ellen beoltották őket, és 70-szer alacsonyabb az XBB és az XBB.1 ellen. A két eredeti emlékeztető oltással rendelkezők a BQ.1 és a BQ.1.1.1 ellen rosszabbul, az XBB és az XBB.1 ellen pedig exponenciálisan rosszabbul teljesítettek.



Azok a személyek, akik második emlékeztető oltásként megkapták az Omicron oltást, valamivel jobban teljesítettek mind a négy törzs ellen, és azok a személyek, akik megkapták az eredeti emlékeztetőt, és a BA.2 változattal fertőződtek, jobban teljesítettek a BQ.1 és a BQ.1.1 ellen, mint bármely más csoport, még akkor is, ha az XBB és az XBB.1 ellen sokkal rosszabbul teljesítettek. Így míg a BA.2-vel, BA.4-gyel és BA.5-tel való túlélő fertőzés a jelek szerint védelmet nyújt a BQ-típusú törzsek ellen, az XBB ellen sem a fertőzés, sem a védőoltás nem nyújt védelmet.



A Columbia Egyetem tanulmánya nem hasonlította össze azokat az oltatlan betegeket, akik valamelyik törzzsel megfertőződtek, bár több korábbi tanulmány szerint a természetes immunitás önmagában hatékonyabb a koronavírus Delta-változatának semlegesítésében, mint a vakcinából származó immunitás önmagában. Sem a Pfizer, sem a Moderna mRNS-vakcina nem bizonyítottan akadályozza meg egyik variáns átvitelét sem, bár mindkettőről azt feltételezik, hogy csökkenti a betegség súlyosságát.



Ho elismerte, hogy a tudomány felzárkózik, és a Covid-19 vakcinákat nemcsak akkor hozzák forgalomba, amikor az általuk megcélzott variáns már kihalóban van, és sürgette a tudósokat, hogy már most kezdjék meg az új variánsok vakcináinak állatkísérleteit. A helyi egészségügyi tisztviselők szerint a BQ.1 november közepére várhatóan a megbetegedések felét teszi ki Európában, és 2023-ra uralni fogja a régiót. A BQ.1.1-gyel együtt már most is az új esetek mintegy 35%-át teszi ki az Egyesült Államokban. Az XBB Szingapúrban és Indiában is növekszik.