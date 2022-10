Világvége

A WHO figyelmeztetést adott ki a tuberkulózis terjedésére

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint közel két évtized óta először nőtt a tuberkulózissal (TBC) fertőzöttek száma világszerte.



A megfigyelőszervezet 2021-ben 4,5%-os növekedést regisztrált az előző évhez képest, egyes szakértők szerint kevés figyelmet fordítanak a szörnyű helyzetre, mivel a betegség leginkább a szegényebb régiókat érinti.



A WHO csütörtökön közzétett jelentésében feltárta, hogy tavaly összesen 10,6 millió embert diagnosztizáltak tuberkulózissal, és további 1,6 millióan haltak bele a betegségbe. Ez utóbbi szám már a második egymást követő évben emelkedett. Az ENSZ egészségügyi szervezete tisztázta, hogy a Covid-19 világjárvány hozzájárult a tuberkulózissal összefüggő halálesetek számának megugrásához, mivel a zárlatok miatt sok beteg nem kaphatott diagnózist vagy nem részesülhetett kezelésben.



Dr. Lucica Ditiu, a Stop TB Partnership ügyvezető igazgatója a jelentés megállapításait kommentálva sajnálkozott, hogy "a tbc-s halálozási és fertőzési arányok e megdöbbentően emelkedő tendenciája ellenére a tbc elleni küzdelem finanszírozása 2020-ban és 2021-ben csökkent az amúgy is szánalmasan alacsony szintről".



A The Guardian című brit lapnak nyilatkozva megkérdőjelezte, hogy a források hiánya nem annak köszönhető-e, hogy a fertőzés "főként a szegényebb országokból származó szegény embereket érinti, és kényelmesebb egyszerűen elhanyagolni őket".



Ditiu aggodalmait Mel Spigelman, a TBC Alliance elnöke is megismételte, aki a tuberkulózist "a szegénység kvintesszenciális betegségének" nevezte, és azt állította, hogy ez azt jelenti, hogy nincs mögötte "olyan politikai nyomás és pénzügyi ösztönzők, mint a globális társadalom tehetősebb részét érintő betegségek esetében".



A Treatment Action Group és a Stop TB Partnership 2021 decemberében kiadott jelentése szerint a tuberkulózis kutatására szánt globális finanszírozás teljes összege 2020-ban 915 millió dollár volt - ami jelentősen elmarad az ENSZ által 2018-ban kitűzött 2 milliárd dolláros céltól. Ennek a pénznek a nagy részét azonban végül a Covid vakcinákba fektették a tuberkulózis elleni vakcinakutatás helyett - állították a csoportok.



A WHO arról is beszámolt, hogy az alapvető tuberkulózis-szolgáltatások globális finanszírozása a 2019-es 6 milliárd dollárról 2021-re 5,4 milliárd dollárra csökken.



A tuberkulózis vírusos és potenciálisan halálos betegség, amely főként a tüdőt érinti. Az alultáplált és a legyengült immunrendszerrel rendelkezők különösen ki vannak téve a fertőzés veszélyének.