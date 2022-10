Világvége

Megtalálták a Covid-19 eredetét

A Covid-19 világjárványt okozó vírust nagy valószínűséggel laboratóriumban hozták létre - állítja egy német és amerikai tudósok által készített tanulmány.



A háromfős kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a Sars-CoV-2 genetikailag módosított vírus volt, miután összehasonlították szerkezetét a "vadon élő" és a laboratóriumban terjedő megfelelőivel.



A Sars-CoV-2 szó szerint genetikai manipuláció "ujjlenyomatait" viseli magán - áll a németországi Würzburgi Egyetem Valentin Bruttel, az amerikai Selva Analytics kutatóközpont Alex Washburne és a szintén amerikai Duke Egyetem Antonius VanDongen által kiadott előzetes tanulmányban. Az e héten megjelent tanulmány arról számolt be, hogy a három tudós egy restrikciós helynek nevezett, visszatérő genetikai szerkezeti elemet talált, amelyet a vírus genomjának "összefűzésének" jeleként írnak le.



"Ahhoz, hogy laboratóriumban vírust készítsenek, a kutatók általában úgy módosítják a vírus genomját, hogy hozzáadnak és eltávolítanak öltési helyeket, úgynevezett restrikciós helyeket. Az, ahogyan a kutatók ezeket a helyeket módosítják, az in vitro (laboratóriumi) genom összerakás ujjlenyomataként szolgálhat" - állítja a még nem lektorált tanulmány.



A Sars-CoV-2 szerkezete "a vadon élő koronavírusoknál rendellenes", de "a laboratóriumban összeállított vírusokban gyakori" - teszi hozzá a tanulmány, rámutatva bizonyos "szinonim vagy néma mutációkra", amelyek megkülönböztetik a restrikciós helyeket. Az ilyen mutációk koncentrációja "rendkívül valószínűtlen, hogy véletlenszerű evolúció során alakult volna ki" - áll az előzetes nyomtatásban.



A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy "ez a vírus 99,9 százalékban egy természetes vírus mesterséges, valószínűleg manipulált másolata" - mondta Bruttel a német ntv hírportálnak. A kutató elmondta, hogy tanulmánya során hasonló manipulációkra utaló jeleket talált, amelyeket naponta végez, hogy fehérjealapú gyógyszereket hozzon létre autoimmun betegségek kezelésére.



Friedemann Weber német virológus, a Giesseni Egyetem Virológiai Intézetének vezetője szerint a Bruttel és kollégái által talált "ujjlenyomatok" nem feltétlenül utalnak a vírus mesterséges eredetére, mivel a vírussal való genetikai manipuláció a tanulmány által mutatott technikák nélkül is lehetséges. Ugyanakkor elismerte, hogy "valóban meg lehet csinálni úgy", ahogy a tanulmány sugallja, de egy ilyen módszert "nem szükségesnek és valójában bonyolultabbnak" nevezett.