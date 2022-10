Környezetvédelem

Be akar folyni a tengervíz a Mississippibe

Az amerikai hadsereg a sós tengervíz beáramlását megakadályozandó medergátat kezdett kialakítani hétfőn a Mississippi folyó torkolatánál a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt.



Az amerikai hadsereg mérnöki hadteste a múlt héten jelentette be, hogy dolgoznak a terven, amelynek lényege, hogy kikotort folyami üledékből mintegy 500 méter széles vízalatti mederküszöböt alakítanak ki Myrtle Grove közelében, hogy elejét vegyék a sós tengervíz bejutásának a folyóba.



Ricky Boyett, a New Orleans körzeti hadtest szóvivője elmondta, hogy a mederküszöb mintegy 12-15 méter magas lesz ott, ahol a víz mélység 30 méter körül van. Egy hétre van szükség ahhoz, hogy a mesterséges mederküszöb olyan magas legyen, ami már megakadályozza a tengervíz beáramlását a folyóágba. A létesítményt ideiglenesre tervezik, a Mississippi alacsony vízállásának idejére.



A problémát elsősorban a lecsökkent vízhozam jelenti, a másodpercenkénti 8500 köbméter alatt a folyó sodrása nem tudja ellensúlyozni a tengervizet, amely így visszanyomja azt a torkolatban - magyarázta a szóvivő. A folyó hozama már több mint egy hete csak 5660 köbméter körül van ott, ahol a medergát épül.



Az elmúlt nyár rendkívül száraz volt a Mississippi vízgyűjtő területén, ami miatt az Egyesült Államok meghatározó folyójának vízállása is lecsökkent, gondokat okozva a vízi áruszállításban is.