Koronavírus-járvány

A Covid-19 vírus újabb halálos törzsét fejlesztették ki a Bostoni Egyetem kutatói

A laboratóriumban előállított szokatlanul halálos Covid-törzsre felfigyelt az amerikai kormányzat, ám a Bostoni Egyetem kutatói még csak be sem jelentették tevékenységüket a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetével - állította hétfőn a hivatal, bejelentve, hogy választ keres arra, miért csak médiajelentésekből értesült a kísérletről.



Az eredeti támogatási kérelemben nem szerepelt, hogy a munka a gain-of-function típusú kutatást foglalhat magában - mondta Emily Erbelding, a NIAID mikrobiológiai és fertőző betegségek részlegének igazgatója a STAT Newsnak, hozzátéve, hogy a csoport egyik jelentésében sem szerepel ez a fontos részlet. Az NIAID és anyavállalata, a National Institutes of Health részben finanszírozta a kutatást.



Az ilyen gain-of-function, azaz funkciónyerési kutatások során új vírusokat konstruálnak a meglévő kórokozók elemeinek kombinálásával annak megállapítására, hogy ezek az emberek számára fertőzőbbé válhatnak-e. Ezek a kísérletek régóta vitatottak a tudósok körében.



Annak ellenére azonban, hogy az előzetesen közzétett dokumentumban több NIAID és NIH támogatás is szerepel, Ronald Corley, a Bostoni Egyetem Nemzeti Fertőző Betegségek Laboratóriumának igazgatója kedden ragaszkodott ahhoz, hogy az iskola saját maga fizette a kutatást. Corley azzal érvelt, hogy a szövetségi támogatás csupán egy olyan rendszer kifejlesztésére ment el, amelyet később a vitatott munkában használtak fel. Emellett szerinte a munka nem minősült funkciógyarapodásnak, mivel az így létrehozott törzs a fertőzött egerek csupán 80%-át ölte meg, míg a vírus eredeti, wuhani törzse a tesztelt egerek 100%-át.



A kutatók a SARS-CoV-2 eredeti Wuhan-törzsének hibridjét hozták létre a kevésbé súlyos Omicronból származó spike-fehérjével, hogy kiderítsék, vajon az utóbbi spike-mutációi felelősek-e a fertőzöttek enyhébb megbetegedéséért.



Egy ilyen félresikerült funkciónyerési kísérlet továbbra is az egyik fő elmélet a Covid-19 2019-es első kitörésének magyarázatára, azzal az elmélettel együtt, hogy a vírus egy wuhani halpiacon lévő denevértől származik. Azonban még mindig nem történt olyan vizsgálat, amely bármelyik elméletet megerősítené vagy cáfolná.