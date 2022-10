Világvége

Lezárják az afrikai országot, akkora a járvány

Uganda szombaton két körzetben zárlatot rendelt el, hogy megfékezze az ebolajárványt, amely már 19 halálos áldozatot követelt - közölte Yoweri Museveni elnök.



Egy televíziós beszédében az elnök arra figyelmeztetett, hogy az 58 megerősített eset miatt fennáll a veszélye annak, hogy "az ebola Ugandán túlra is átterjedhet".



"Tekintettel a probléma súlyosságára, a további terjedés megakadályozása, valamint az életek és a megélhetés védelme érdekében a kormány olyan extra intézkedéseket hoz, amelyek mindannyiunktól cselekvést követelnek" - mondta az elnök.



Az intézkedések közé tartozik az éjszakai kijárási tilalom, a piacok, az istentiszteleti és szórakozóhelyek bezárása, valamint a Mubende és Kassanda körzetekbe való be- és kiutazás korlátozása. Az iskolák nyitva maradnak.



"Mindezek az intézkedések azonnali hatállyal kezdődnek és 21 napig tartanak, mivel az ebola lappangási ideje 21 nap" - mondta Museveni.



Utasította az Egészségügyi Minisztériumot, hogy fokozza a felügyeletet és a kontaktok felkutatását, valamint mozgósítson további erőforrásokat a két körzetben, hozzátéve, hogy Kampala városának "reagálási üzemmódban" kell lennie, miután két, Mubendéből származó esetet fedeztek fel.



Az egészségügyi minisztérium szeptember 20-án megerősítette a járvány kitörését, mondván, hogy azt az ebolavírus szudáni törzse okozta.



Ez a törzs, amely ellen nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer, korábban Ugandában, Dél-Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban okozott járványokat.



Nigéria október 4-én intézkedéseket jelentett be a betegség országból való terjedésének megakadályozására, annak ellenére, hogy nem közös a határa Ugandával.



Az ebola vírus általában lázzal, torokfájással, izomfájdalommal és fejfájással kezdődő tünetekkel jár, amelyeket gyakran hányás, hasmenés, kiütés, csökkent vese- és májműködés és vérzés követ. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a betegség átlagos halálozási aránya 50% körüli.



A 2013-16 között Nyugat-Afrikában kitört ebolajárvány több mint 11 000 emberéletet követelt.