Katasztrófa

Halálos áldozatai is lehetnek a hurrikánnak Floridában

Óránként 250 kilométeres széllökésekkel és 4 méter magasságú hullámokkal hajókat és motorcsónakokat dobált egymásra a tengerparton a vihar. 2022.09.29 19:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Halálos áldozatai is lehetnek Floridában a térségben tomboló Ian hurrikánnak a hatóságok közlése szerint, de pontos számokról egyelőre nem nyilatkoztak.



A vihar északkeleti irányban haladt keresztül az amerikai államon, súlyos károkat okozva, majd trópusi viharrá szelídült.



Lee megye sheriffje a Fox amerikai hírcsatornán csütörtök reggel úgy fogalmazott, hogy nem akar becslésekbe bocsátkozni, de akár százak is lehetnek a romok alatt. Joe Biden elnök súlyos katasztrófahelyzetnek nyilvánította a hurrikán pusztítását, ami megnyitja a szövetségi forrásokat a mentési és helyreállítási munkákra a leginkább érintett délnyugat-floridai megyék számára.



A hurrikán szerda éjszaka trópusi viharrá szelídült, és északkelet felé haladt tovább, súlyos áradásokat is okozva.



Florida kormányzója helyi idő szerint csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a mentőegységek, amint lehetett, megkezdték a munkát és a károk felmérését. A mentesítésben részt vesznek a parti őrség és nemzeti gárda egységei is.



Két megyében gyakorlatilag megszűnt az áramszolgáltatás. Charlotte és Lee megyében teljesen újjá kell építeni az elektromos hálózatot - mondta Ron DeSantis. A kommunikációs hálózat működőképességének fenntartása érdekében mobil adótornyokat telepítettek.



DeSantis elmondta azt is, hogy mérnökök vizsgálják át a partvidék mentén álló hidak szerkezetét, hogy újranyithatók-e, és amint lehet, ezt meg is teszik. A viharral járó áradások is súlyos károkat okoztak, sok helyütt évszázados árvízzel kell szembenézni - tette hozzá.



A kormányzó elmondta, hogy Biden elnökkel folyamatosan kapcsolatban van, és arra kérte, hogy terjessze ki a súlyos katasztrófahelyzetet az eredetileg meghatározott 9 megyéről további területeere, ami megkönnyíti a mentési, helyreállítási munkák finanszírozását szövetségi költségvetésből.



A vihar nyomán több millió háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, csütörtök reggelre ugyanakkor mintegy félmillió otthonban újra volt elektromos áram. A helyi beszámolók szerint Fort Myers városában, ahol a vihar középpontja elérte a partvidéket, óránként 250 kilométeres széllökésekkel és 4 méter magasságú hullámokkal hajókat és motorcsónakokat dobált egymásra a tengerparton.



A vihar nyomán egy híd részlegesen összeomlott, elvágva Sanibel és Captiva szigeteket a szárazföldtől.



Az Ian az év első súlyos, szárazföldet is elért trópusi vihara az Egyesült Államokban, és az eddigi értékelések szerint minden idők egyik legsúlyosabb hurrikánja Floridában.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Here's one from a friend in Engelwood from about 2pm 9/28 pic.twitter.com/G0NW8ZxTwz — Master Matt Kenney (@MatthewDKenney) September 28, 2022

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You'll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022