Forgószél

Florida minden idők egyik legpusztítóbb hurrikánjára készül - képek

Pillanatról pillantra erősödik a szél - ma.hu

Florida nyugati partvidékén minden idők egyik legsúlyosabb hurrikánjának érkezésére készültek szerdán, a vele járó áradásokra és jelentős károkra, 250 kilométer/óra körüli maximális széllökésekkel. Az amerikai állam 13 megyéjében kötelező kitelepítést rendeltek el, több százezer otthonban már nincs áram.



Az év első komoly hurrikánja, az Ian névre keresztelt trópusi vihar nyugat felől érheti el a félsziget délnyugati részét, elsősorban Fort Myers és Tampa között. Az amerikai hurrikánközpont (National Hurricane Center - NHC) közép-európai idő szerint este 6 órakor kiadott jelentése szerint a vihar középpontja 80 kilométerre volt a partvidéktől, Fort Myers városától. A NHC előrejelzése szerint mintegy 6 méter magas hullámokra lehet számítani, amikor a hurrikán középpontja eléri a szárazföldet. A hivatal figyelmeztetése szerint "túlélhetetlen" méretű hullámok is közelednek.

Nápoly (Naples) egy város az Egyesült Államokban, Floridában, most így néz ki - ma.hu

A Florida katasztrófavédelmi hatóságának honlapján olvasható információk szerint 13 megyében rendeltek el bizonyos területeken és bizonyos épülettípusokra kötelező kitelepítést, valamint tucatnyi megyében ajánlották ezt nyomatékosan az ott élőknek. Ron De Santis kormányzó délelőtti sajtótájékoztatóján közölte, hogy aki a felszólítás ellenére nem hagyta el lakóhelyét, annak már késő megtenni, őket arra szólította fel, hogy keressenek menedéket, ne tartózkodjanak a szabadban.



A kormányzó az előkészületekről szóló sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Nemzeti Gárda 7 ezer tagja áll készenlétben, és köszönetet mondott a szövetségi kormánynak, valamint annak a 27 államnak, amely segítséget küldött vagy ajánlott a vihar elleni védekezésben, illetve a vihar következményeinek felszámolásában és a helyreállításban a hurrikán elvonulása után.



Ron De Santis úgy fogalmazott, hogy erre a viharra mindig emlékeznek majd az emberek, sokak életének legnagyobb hurrikánja közeleg.

Felszívta a forgószél a vizet a kikötőből - ma.hu

Az Ian besorolása az 5 fokozatú hurrikánskálán 4-es, nagyon közel az 5-ös fokozathoz. A fokozatokat a maximális széllökések sebessége alapján állapítják meg. A vihar jelenleg 155 mérföldes maximális széllökésekkel tombol, az 5-ös fokozat 157 mérföldes sebességnél kezdődik.



A hírtelevíziók helyszíni beszámolója szerint szerdán délután már több mint 624 ezer otthonban szűnt meg az áramszolgáltatás, a transzformátorállomások egymás után mondják fel a szolgálatot.



Ron De Santis azt is elmondta tájékoztatóján, hogy már 42 ezer elektromossági szakember áll készenlétben, hogy a vihar elvonulta után helyreállítsák az ellátást. A kormányzó közlése szerint a 2004-es Charlie hurrikán meg sem közelítette a mostani hurrikán erejét.



Az állam egészségügyi tisztségviselői arról számoltak be, hogy 15 kórházat kiürítettek, mintegy 40 idősközpontból, és több tucat börtönből is evakuálták az ott lakókat. A működő intézmények jó része áramfejlesztőről üzemel.