Ukrajnai háború

A zaporizzsjai atomerőmű vészhelyzeti védelme leállította az 5-ös blokkot tüzérségi találat miatt

A ZNPP vészhelyzeti védelme leállította a két működő blokk közül az egyiket - az 5-ös blokkot - miután az orosz hadsereg ismét lövésekkel támadta az erőmű területét - közölte az NNEGC Energoatom.



"Ma, 2022. szeptember 1-jén, hajnali 4 óra 57 perckor az orosz megszálló csapatok újabb ágyúzása a zaporizzsjai atomerőmű telephelyén vészvédelmet váltott ki és leállította a működő 5-ös erőművi blokkot" - jelentette csütörtök reggel a NAEK távirati csatornája.



Ezenkívül megsérült a ZNPP-330 kV-os tartalék áramvezeték is. A tranziens üzemmódban a nem működő 2. számú erőműegységet áramtalanították a dízelgenerátorok beindításával - jegyezte meg az Energoatom.



Hangsúlyozták, hogy az elmúlt 10 napban ez volt a második alkalom, hogy "leállították a blokkot és áramtalanították az erőművet".



A jelentés szerint a 6. erőművi blokk továbbra is működik az ukrán energiarendszerben, és egyúttal a ZNPP saját szükségleteit is ellátja.



"Az ukrán személyzet az üzemben mindent megtesz az infrastruktúrában keletkezett károk felszámolása érdekében" - hangsúlyozta a vállalat.