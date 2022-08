Rekord esők és árvizek az Egyesült Államok délkeleti államaiban

Rendkívüli állapotot hirdetett Mississippi állam kormányzója a súlyosbodó árvízhelyzet miatt, az állam fővárosa, Jackson lakosságának egy részét otthona elhagyására szólították fel, illetve, hogy készüljenek egy evakuálásra.



A komoly esőzések nyomán megduzzadt Pearl folyó már több településen okozott károkat, és utakat öntött el. A folyó tetőzését Jacksonban hétfőre várják, a két évvel ezelőtti nagy árvízzel megegyező vízszintekkel. Az elmúlt napokban Mississippi állam több településén is megdőlt a napi csapadékrekord, a fővárosban Jacksonban pedig soha nem esett még annyi eső augusztusban, mint idén.



Az Egyesült Államok déli államait sújtó esőzések áradásokat okoztak Alabama államban is, de a héten Texas és Arizona államok egyes részeit is rendkívüli áradások sújtották. Texasban a kormányzó 20 megyében hirdetett rendkívüli állapotot kedden, Dallasban egy ember meghalt, amikor autóját elragadta egy hirtelen megáradt vízfolyás.

This is a view of the Pearl River as it continues to rise. It is expected to crest at 36 feet on Monday, August 29th in Jackson. For more information go to https://t.co/5QhPxEDtgR pic.twitter.com/sleuD3dczQ