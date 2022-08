Ijesztő videó: radioaktív felhő érheti el Budapestet Zaporizzsja felől - videó

Az ukrán hidrometeorológiai intézet ijesztő videóban mutatta be, hogy a radioaktív szennyeződések akár Kelet-Magyarországot, köztük Budapestet is elérnék, ha katasztrófa történne az ukrán Zaporizzsjai atomerőműben.



Az ukrán intézet videóját egy ukrán újságíró, Myroslava Petsa retweetelte. Azt írta, hogy "ha augusztus 15-18-án nukleáris katasztrófa történt volna a zaporizzsjai atomerőműben, akkor valószínűleg így szóródnának szét a levegőben felszabaduló radioaktív szennyeződések".



A zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve. Az orosz erők márciusban foglalták el. Az épületek bombázása hetekkel ezelőtt kezdődött, a felek egymást vádolják. Az oroszok nem engedik, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakemberei felmérjék a helyzetet, és azzal fenyegetőznek, hogy bezárják a létesítményt, ha nem szűnnek meg a támadások. Más hírforrások szerint éppen az oroszok kérik a NAÜ-t, hogy ellenőrizze a helyzetet. Közben az ukránok szerint az oroszok katonai bázisként használják a létesítményt, mert tudják, hogy kockázatos lenne tüzet nyitni rá.



Az ukrán szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az atomerőmű radioaktív szennyeződései elérnék a Balti-tengert, Észtországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot és Fehéroroszországot. Ha a felhő nyugat felé folytatódna, akkor Moldovát, Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Csehországot, sőt fél Magyarországot, köztük Budapestet is beborítaná.



Érdekes módon egy orosz szimulációs modell szerint nem érné el Magyarországot.



Abban azonban egyetértenek, hogy a következmények hasonlóak lennének, mint Csernobilban (1986) és Fukusimában (2011).

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed - Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u