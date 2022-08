Világvége

Sugárveszélyt vizsgálnak a zaporizzsjai nukleáris létesítmény körül

Az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű nem szenvedett kritikus károkat az ukrán erők e heti ágyúzása következtében - közölte Vlagyimir Rogov, a régió katonai-polgári közigazgatásának tagja.



Ami a nukleáris biztonságot illeti, az erőmű környékén minden rendben van, és a háttérsugárzás szintje normális - mondta Rogov pénteken a Rosszija-24 hírcsatornának adott interjújában.



"A reaktorok működésében nem állt be zavar a lövések következtében" - magyarázta. A tisztviselő ugyanakkor megjegyezte, hogy a támadásban megsemmisült a régió mentőszolgálataihoz tartozó épület egy része, és az egyik lövedék mindössze tíz méterre landolt egy radioaktív hulladéktárolótól.



Rogov azt állította, hogy azonosították az ukrán fegyveres erők konkrétan a támadásért felelős hadosztályát, és felvetette, hogy nyugatról szállított lőszert használtak.



"Az Ukrán Fegyveres Erők 44. tüzérségi dandárjának terroristái, Zelenszkij fegyveresei voltak. Nikopolból lőttek 152 milliméteres ágyúkkal, azzal a szándékkal, hogy csapást mérjenek a zaporizzsjai atomerőműre" - jelentette ki Rogov.



A támadás felelőseire vonatkozó értékelését megerősítette az orosz védelmi minisztérium, amely csütörtökön közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a kijevi 44. tüzérdandár által végrehajtott támadásban részben megrongálódott egy hőerőmű és az atomreaktorok hűtésére használt berendezések.



"Csak az orosz fegyveres erők egységeinek ügyes, hozzáértő és hatékony fellépésének köszönhetően, amelyek az atomerőművet fedezték, az atomerőmű kritikus infrastruktúrája nem sérült meg, és a reaktorok működése nem szenvedett fennakadást" - tette hozzá a minisztérium.

A zaporizzsjai atomerőművet, amelyet a maga nemében a legnagyobbnak tartanak Európában, február végén foglalták el az orosz erők, amikor Moszkva háborút indított a szomszédos országban. A létesítmény továbbra is ukrán személyzettel, orosz ellenőrzés mellett működik.



Az orosz hadsereg szerint az ukrán erők július vége óta többször is tüzérségi és rakétatüzeket lőttek az erőműre, és állítólag drónokkal is csapást mértek a létesítményre. Moszkva "nukleáris terrorizmusnak" minősítette Kijev akcióit.



Kijev viszont azt állította, hogy Oroszország volt az, aki az üzemet célba vette egy állítólagos összeesküvés keretében, hogy lejárassa Ukrajnát, és ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva katonai bázisként használja a létesítményt, csapatokat és nehézfegyvereket tart ott.



Oroszország állandó ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzia válaszul hangsúlyozta, hogy "az alapvető logika" azt sugallja, hogy Moszkvának nincs oka arra, hogy célba vegye a létesítményt vagy az azt ellenőrző saját csapatait.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsának csütörtöki tájékoztatóján a diplomata kijelentette, hogy "a csapásokat a Dnyeper jobb partján," a Dnyepropetrovszki területen lévő ukrán ellenőrzés alatt álló területen található nehéztüzérségből és MLRS-ekből indították. Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők "radioaktív hulladékok betonvédett tárolóit" vették célba. Ha a lövések következtében mégis bekövetkezik egy nukleáris katasztrófa, akkor minden felelősség "a kijevi rezsim nyugati támogatóit" terheli - mondta Nebenzia.



Az ENSZ nukleáris felügyeletét ellátó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi csütörtökön azt mondta az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy az erőműben normális a helyzet, és "nincs közvetlen veszély" a biztonságra nézve. Ugyanakkor "ellentmondásosnak" nevezte az ügynökségéhez Oroszországtól és Ukrajnától érkezett jelentéseket, és mindkét felet sürgette, hogy "a lehető leghamarabb" biztosítsanak hozzáférést a NAÜ számára a létesítményhez.