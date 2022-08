Pandémia

Új vírus kitörését jelentették Kínából

Kínában legalább 35 ember fertőződött meg egy új henipavírussal, amely nyilvánvalóan állatokról emberre terjed, vészharangot indítva el a szomszédos Tajvanon egy potenciálisan veszélyes kórokozó miatt.



A tajvani laboratóriumoknak szabványos vizsgálati eljárásokat kell kidolgozniuk a Langya henipavírus (LayV) azonosítására - mondta Chuang Jen-hsiang, a tajvani járványügyi központ (CDC) igazgatóhelyettese vasárnap újságíróknak. A vírus genomszekvenálása várhatóan körülbelül egy héten belül befejeződik - mondta.



Chuang három nappal azután nyilatkozott, hogy a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent egy tanulmány az újonnan felfedezett vírusról, amelyet a kínai Shandong és Henan tartományokban mutattak ki. Az összes érintett betegnek magas láza volt, míg legalább felénél fáradtság, köhögés, étvágytalanság és a fehérvérsejtek csökkenése is jelentkezett.



A betegek több mint egyharmada májelégtelenségben, 8%-a pedig veseelégtelenségben szenvedett. A tanulmány szerint a LayV a negatív szálú RNS-vírusok Paramyxoviridae családjába tartozik, amely "halálos betegséget" okozhat. A vírus felbukkanására akkor kerül sor, amikor a közegészségügyi tisztviselők világszerte még mindig a Covid-19 világjárvánnyal küzdenek, amely a jelentések szerint több mint 6,4 millió ember halálát okozta.



A kutatók szerint egyelőre nem ismert, hogy a kórokozó képes-e emberről emberre terjedni. Az érintett területeken az állatokon végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a kutyák 5%-a és a kecskék 2%-a fertőződött meg. A cickányok lehetnek a LayV kulcsfontosságú hordozói, amennyiben 27%-uk tesztje pozitív.