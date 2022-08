Világvége

Gigantikus árvíz a Föld egyik legforróbb helyén, a Halál-völgyben - videók

A pénteki rekordközeli esőzés okozta villámárvíz miatt közel ezer ember rekedt a kaliforniai Death Valley Nemzeti Parkban, amelyet le kellett zárni.



A Föld egyik legforróbb, legszárazabb helyén a látogatók és a nemzeti park munkatársainak mintegy 60 autóját temette be a néhol egyméteres törmelék és uszadék a nemzeti park központjánál álló történelmi luxusszállodánál, Furnace Creek településen, a nevadai határ közelében – közölte a parkőrség szombaton.

Major flash flooding in Death Valley National Park this morning. Approximately two dozen vehicles trapped in mud and rock debris at the Inn at Death Valley. Took nearly 6 hours to get out. #cawx #stormhour pic.twitter.com/3rDFUgY7ws — John Sirlin (@SirlinJohn) August 5, 2022

Mintegy ötszáz látogató és a park ugyanennyi munkatársa rekedt a nemzeti park területén, mivel minden ki- és bevezető utat lezártak. Az árvíz miatt a Cow Creek térségét ellátó szennyvíztisztító központot is le kellett állítani.



A villámárvizet a Furnace Creeket pénteken elérő 37 milliméteres záporeső okozta, amely csak 2 milliméterrel marad el az 1988-ban egy nap alatt lehullott csapadékrekordtól. A Death Valley Nemzeti Parkban átlagosan egy év alatt szokott 56 milliméter eső hullani, és ezzel Észak-Amerika legszárazabb helyének számít, Furnace Creekben mérték a legmagasabb hőmérsékletet valaha a földön: 56,7 Celsius fokot.

Now it's Death Valley being hit by absolutely massive flooding. The time to change everything is right now. pic.twitter.com/97r1UyYxZN — Read Wobblies and Zapatistas (@JoshuaPotash) August 6, 2022

A monszunszerű esőzések miatti villámárvizek természetesnek számítanak a Death Valley Nemzeti Parkban, de a pénteken tapasztalt erejű villámárvízhez hasonló utoljára 2004 augusztusában csapott le a Halál-völgyre, ami miatt 10 napra le kellett zárni a nemzeti park útjait, és két személy életét is vesztette, amikor az árvíz elsodorta gépkocsijukat.

Here is a look at some of the flood waters currently pouring over State Route 190 through @DeathValleyNPS . The highway, which stretches from Olancha to Death Valley Junction, remains closed at this time due to flooding. pic.twitter.com/z8M4N6ARKH — Caltrans District 9 (@Caltrans9) August 5, 2022