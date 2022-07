Pandémia

New York sürgeti a WHO-t, hogy azonnal nevezze át a majomhimlőt

Ashwin Vasan, New York város egészségügyi vezetője felszólította az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy gyorsítsa fel a majomhimlő átnevezését, mivel állítása szerint a kifejezés további használata "potenciálisan pusztító és megbélyegző hatásokkal jár a sebezhető közösségekre".



Kedden a WHO főigazgatójának, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusnak címzett üzenetében Vasan emlékeztette a szervezetet, hogy az június 14-re ígérte a betegség átnevezését, de - öt héttel később - még mindig nem tette meg.



"Egyre jobban aggódunk a potenciálisan pusztító és megbélyegző hatások miatt, amelyeket a "majomhimlő" vírus körüli üzengetés gyakorolhat ezekre az amúgy is sebezhető közösségekre" - írta.



New York város egészségügyi vezetője szerint a kifejezést el kell hagyni, mivel "megbélyegzést válthat ki, valamint a fájdalmas és rasszista történelem miatt, amelyben az ilyen terminológia a színes bőrű közösségek számára gyökerezik".



Maga a "majomhimlő" elnevezés "félrevezető", mivel a vírus - amely jellegzetes gennyes pattanásokat hagy a bőrön, de ritkán vezet halálos áldozatokhoz - nem a majmoktól származik, hanem "csak a főemlősöknél megfigyelt fertőzés miatt minősítették így" - mutatott rá.



"A közegészségügyben használt nyelvezet számít, és kézzelfogható hatással van a rossz egészségügyi eredmények szempontjából leginkább veszélyeztetett közösségek biztonságára" - írta Vasan.



Utalt az ázsiai származású emberek elleni gyűlölet-bűncselekmények növekedésére az Egyesült Államokban a Covid-19-járvány idején, mivel a vírust Kínával hozták összefüggésbe, ahol az első nagyobb járványt felfedezték.



"Attól tartunk, hogy a "majomhimlővel" kapcsolatos megbélyegzés következményei súlyosbodhatnak, mivel a fertőzés számos kontextusban a meleg, biszexuális és más, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében koncentrálódik - egy olyan népesség körében, amelyről tudjuk, hogy folyamatos megbélyegzéssel, marginalizációval, erőszakkal és akár kriminalizációval is szembesül" - mutatott rá az egészségügyi vezető.



Mindezek miatt a WHO-nak "azonnal cselekednie kell a betegség átnevezése érdekében" - hangsúlyozta.



A majomhimlő megbetegedéseket májusban több országban észlelték, és olyan gyorsan terjedt, hogy a WHO a múlt héten nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította.



Csütörtökig csaknem 20 700 megerősített esetet regisztráltak világszerte a Centers for Disease Control adatai szerint. Közülük több mint 4600-at az Egyesült Államokban regisztráltak, ebből 1100 esetet New Yorkban.