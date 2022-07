Katasztrófa

Erdőtűz pusztít a cseh-német határon lévő Ceské Svycarsko Nemzeti Parkban

Több mint ötven lakost evakuáltak keddre virradóra a nyugat-csehországi Hrensko és Mezná településekről, miután vasárnap este óta egyre terjedő erdőtűz pusztít a Ceské Svycarsko (Cseh Svájc) Nemzeti Parkban.



A tűzoltóság jelentése szerint mintegy 30-35 hektáron ég már az erdő, s félő, hogy a tűz tovább terjedhet. Vít Rakusan belügyminiszter a közszolgálati televízióban elmondta: Csehország Szlovákiától és Németországtól kért tűzoltásra alkalmas helikoptereket, mert a sziklás-erdős vidéken a klasszikus tűzoltó technika csak korlátozott mértékben vethető be. Az erdőtűz az éjjeli órákban átterjedt Németország területére is. "Az országhatárokat nem ismerő erdőtűz azt jelzi, hogy szükség lenne létrehozni egy oltásra alkalmas nemzetközi helikopter- és repülőgép-hálózatot Közép-Európában" - mondta újságíróknak a Prágában tárgyaló Annalena Baerbock német külügyminiszter.



A turisták által kedvelt és sűrűn látogatott vidéket hétfőn lezárták. Mezná településen már nyolc ház leégett, s kiürítették a Ferdinandov település mellett lévő német gyermektábort is. A többtucatnyi gyermeket autóbuszokkal Németországba szállították - jelentette a prágai közszolgálati rádió.