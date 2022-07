Világvége

Balaton-átgyaloglást hirdettek 2062-re

A Levegő Munkacsoport szerint példátlan aszály sújtja az országot és sorra jelentik be, hogy mely településeken nincs már elég víz a hálózatban.



"Meglepetésre persze semmi ok, hiszen a klímamodellek jó előre megmondták, hogy így lesz, de ameddig ki nem szárad a tó, el nem apad a folyó, és el nem pusztul a vetemény, addig hajlamosak vagyunk semmit nem tenni, hiszen a boltban továbbra is van kenyér, meg tej, és nyitva vannak az élményfürdők, meg járnak a repülők is, amivel el lehet menni a tengerpartra hűsölni" - írták.



Ha jövőre – adja Isten – egy csapadékos évünk lenne, biztos megszólalnának azok a hangok, akik azt mondják „nincs itt semmi látnivaló, mindig is voltak kilengések, de látod, már minden rendben van, felesleges volt a majré.”



Csakhogy a tények mást mutatnak: egyre inkábba szélsőségek válnak megszokottá, népi megfigyeléseinket sutba dobhatjuk, és bizton számíthatunk rá, hogy a jövőben is sorra dőlnek majd a melegrekordok.



Lehet, és kell is az okokat kutatni, hiszen a múltban elkövetett hibák nagy részét még helyre kell hozni ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk az új kílmánkhoz és lehetőség szerint módosítsunk rajta. Igen, módosítsunk, mert ez is nagyrészt rajtunk múlik.



A teljesség igénye nélkül: Városi hőszigetek felszámolása, energiahatékonyságot célzó beruházások, csapadékvíz megtartása, mezőgazdasági termelési szerkezet átalakítása, talajhasználat módosítása, településeken sokkal több zöldterület, személygépjármű közterületi tárolásának erőteljes visszafogása, forgalomcsillapítás, közösségi közlekedési fejlesztés, távmunka segítése, talajvíz védelme, vízpazarló kultúrák háttérbe szorítása stb.



Ha jövőre véletlenül bejönne Medárd és 40 napig esne az eső, akkor se felejtsük el, hogy a klímaváltozásra nem lehet egyik évről a másikra felkészülni, tudatos és hosszú távú gondolkodásra van szükség! - hívták fel a figyelmet.