Uniós kutatóközpont: az EU területének közel felét fenyegeti aszály

A csapadékhiány hatással van a folyók vízhozamára, továbbá csökkent tárolt vízmennyiség, ami negatív hatást fejtett ki az energiaágazatra. 2022.07.19 18:40 MTI

Az EU területének 46 százalékát, főként a délnyugat-európai részeket fenyegeti aszály - hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által hétfőn közzétett jelentés.



A dokumentum szerint a több európai régiót már év eleje óta sújtó aszály továbbterjed és súlyosbodik. A csapadékhiány hatással van a folyók vízhozamára, továbbá csökkent tárolt vízmennyiség, ami negatív hatást fejtett ki az energiaágazatra.



A kutatók felhívták a figyelmet, hogy a vízellátás a következő hónapokban veszélybe kerülhet, mivel előrejelzések szerint a következő három hónapban a szokásosnál szárazabb időjárás várható Európa nagy részén.



A kutatóközpont szerint a szárazság Olaszországot érintette a legsúlyosabban. A Pó-folyó medencéje mentén súlyos aszályra kell számítani. Öt olasz régióban vízhasználati korlátozásokat vezettek be.



A jelentés azt írja, hogy Spanyolországban a víztározók vízmennyisége 31 százalékkal alacsonyabb a tízéves átlagnál, míg Portugáliában a vízenergia előállítására szolgáló vízmennyiség az előző hét év átlagának felét éri el.



A kutatók arra is rámutattak, hogy a vízhiány és a nagy hőség miatt Franciaországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban, Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon is csökkeni fog a terméshozam.