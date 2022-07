Pandémia

Franciaország a szexmunkások majomhimlő elleni oltását szorgalmazza

Franciaország sürgeti a meleg és biszexuális férfiakat, a több szexuális partnerrel rendelkező transzneműeket, a szexmunkásokat és más "veszélyeztetett" csoportokat, hogy oltassák be magukat majomhimlő ellen, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy nem voltak kitéve a vírusnak - közölte pénteki közleményében a francia egészségügyi hatóság (MTA), amely szerint ezek "a vírusnak leginkább kitett csoportok".



A tanácsot a már meglévő útmutatás mellett adták ki, amely azt javasolja, hogy az emberek oltassák be magukat, ha a majomhimlőre vonatkozó tesztjük pozitív, vagy ha úgy gondolják, hogy egy közelmúltbeli kapcsolatuk veszélyeztette őket.



Franciaországban eddig 577 vírusfertőzést regisztráltak, ebből 387-et csak az Ile-de-France régióban (beleértve Párizst is). A férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiak az esetek 97%-át tették ki, ahol július elejéig rendelkezésre állt információ a betegek szexuális életéről, míg 75%-uk több szexuális partnerről számolt be a tünetek megjelenését megelőző hetekben.



"A vírus terjedésével, a járvány kinetikájával és a kapcsolatfelvétel nehézségeivel" szembesülve - részben a Pride hónap ünnepségei során megnövekedett anonim szexnek köszönhetően - az MTA arra a következtetésre jutott, hogy a fertőzés szempontjából leginkább veszélyeztetett csoportok megelőző oltása a legjobb módja a terjedés megfékezésének.



A majomhimlőben szenvedőket ápoló egészségügyi dolgozóknak azonban csak "eseti alapon" kellene kérniük a vakcinát, javasolta az ügynökség, arra hivatkozva, hogy a "rutinszerű higiéniai intézkedések" és a személyi védőeszközök "nagyon alacsonyra teszik a fertőzés kockázatát".



Franciaország messze nem az egyetlen ország, ahol a majomhimlős esetek száma meredeken emelkedett. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön bejelentette, hogy a vírus megbetegedései világszerte 77%-kal nőttek csak az elmúlt hét napban, és hétfő óta 59 országban 6027 esetet igazoltak. Ezek többsége - 4920 eset - Európában található, az első helyen, ahol a betegség idén először jelent meg a szülőhazáján, Afrikán kívül.



Bár Afrikán kívül még senki sem halt bele a majomhimlő jelenlegi törzsébe - a bárányhimlőhöz hasonló vírus általában 30 napon belül elmúlik -, a WHO e hónap elején arra figyelmeztetett, hogy "nem szabad hátradőlni" a "gyorsan terjedő járvány kitörésével" kapcsolatban, és Hans Kluge, az európai regionális igazgató a majomhimlő felügyeletének masszív fokozására szólította fel az európai nemzeteket, valamint "szilárd közegészségügyi beruházásokra" a fertőzés elleni küzdelem érdekében.



A betegség terjedéséért a "megbélyegzést" is felelőssé tette, és a HIV-járványra adott kezdeti közvéleményi reakcióhoz hasonlította azt a közfelfogást, hogy a betegség a "melegek betegsége".