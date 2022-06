Pandémia

Majomhimlő - Az EMA megkezdte az Imvanex oltóanyag vizsgálatát

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megkezdte a dániai székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai vállalat Imvanex nevű, himlő elleni oltóanyagának folyamatos felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a vakcina használatát kiterjessze az emberek majomhimlő betegséggel szembeni védelmére is - jelentette be az uniós ügynökség kedden.



Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy az Imvanex 2013. július 31-én kapott az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt felnőttek himlőfertőzésének megelőzésére.



A közlemény szerint az ügynökség döntése a szakvizsgálat megkezdéséről a laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapul, amelyek arra utalnak, hogy a vakcina kiváltja a majomhimlő vírusát célzó antitestek termelését, és segíthet a betegség elleni védekezésben. Közölték: az elemzések szerint a majomhimlő vírusa és a hagyományos himlővírus közötti hasonlóság miatt a vakcina a majomhimlő potenciális ellenszere lehet. Az EMA közölni fogja a vakcináról kialakított véleményét, illetve azt, ha a gyártó benyújtja az oltóanyag forgalomba hozatali engedély iránti kérelmét - tették hozzá.



Az uniós gyógyszerügynökség arról is tájékoztatott, hogy az Imvanex jelenleg nagyon korlátozottan érhető el az Európai Unióban. A vakcinát Jynneos néven forgalmazzák az Egyesült Államokban, ahol az oltóanyag engedélyezett mind a majomhimlő, mind a himlő megelőzésére.



Tekintettel arra, hogy az Imvanex korlátozottan áll rendelkezésre az Európai Unióban, az EMA vészhelyzeti munkacsoportja (ETF) azt javasolta, hogy a Jynneos használható legyen a majomhimlő elleni védelem biztosítására az Európai Unió területén is. A munkacsoport ajánlása támogatja, hogy a nemzeti hatóságok ideiglenes intézkedésként importálhassák a Jynneost az Egyesült Államokból, tekintettel a fertőzések EU-szerte növekvő arányára - írták.

Az Imvanex oltóanyagot felnőttek feketehimlő elleni aktív immunizálására alkalmazzák. A vakcina az "Ankara vakcíniának" nevezett, a feketehimlő vírussal rokon vakcínia vírus élő, módosított formáját tartalmazza. A vakcina beadásakor az immunrendszer az oltóanyagban található vírust idegenként ismeri fel, és antitesteket termel ellene. Amikor a szervezet ismét érintkezésbe kerül ezzel, vagy egy hasonló vírussal, az antitestek és az immunrendszer egyéb alkotóelemei képesek lesznek a vírust elpusztítani, és védelmet nyújtani a betegséggel szemben.



A vizsgálatok kimutatták, hogy az Imvanex hatékonyan indítja el az antitest-termelést olyan szinten, amely várhatóan védelmet nyújt a himlővel, valamint a majomhimlővel szemben is - közölték.



Az vakcina leggyakoribb mellékhatásai a fejfájás, hányinger, izomfájdalom, fáradtság és az injekció helyén fellépő reakciók között a fájdalom, bőrpír, duzzanat, bőrkeményedés és viszketés.



Az Európai Bizottság június közepén kötött szerződést a Bavarian Nordic vállalattal majomhimlő ellen is alkalmazható vakcinájának szállításáról. A megállapodás június végétől elérhetővé teszi az oltóanyagokat valamennyi uniós tagállam, valamint Norvégia és Izland számára.