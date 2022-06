Pandémia

Kiderült a majomhimlő gyors terjedésének lehetséges oka

A majomhimlő vírusa a vártnál sokkal gyorsabban mutálódik, amikor emberek között terjed, állítja egy új kutatás, amely lehetséges magyarázatot ad a betegség gyors terjedésére.



A Nature Medicine című szaklapban pénteken megjelent tanulmányban portugál kutatók a "nagy áteresztőképességű teljes metagenom (shotgun) szekvenálás gyors alkalmazásának" eredményeiről számoltak be, amikor elkezdték rekonstruálni a majomhimlő vírus 2022-es "változatának" első genomszekvenciáit.



Felfedezték, hogy a 2022-es vírus 50 SNP-mutációban különbözik a rokon 2018-19-es vírusoktól, amelyek a genom egyetlen nukleotidjában bekövetkező változások. Ez nagyjából hat-tizenkétszer több, "mint amennyit az ortopoxvírusok szubsztitúciós rátájára vonatkozó korábbi becsléseket figyelembe véve (egy-két szubsztitúció helyenként és évente) várnánk".



"Egy ilyen eltérő ág felgyorsult evolúciót jelenthet" - állítják a kutatók. Megjegyezték azonban, hogy további vizsgálatokra van szükség a témában.



"Tekintettel arra, hogy ez a 2022-es majomhimlővírus valószínűleg a 2017-es nigériai járványban előforduló vírus leszármazottja, a megfigyelt mintegy 50 mutáció helyett legfeljebb 5-10 további mutációra számítanánk. Reméljük, hogy mostantól szakosodott csoportok laboratóriumi kísérleteket végeznek annak megértése érdekében, hogy ez a 2022-es vírus növelte-e az átvihetőségét" - mondta a Newsweeknek a tanulmány egyik szerzője, a portugál Nemzeti Egészségügyi Intézet genomikai és bioinformatikai egységének vezetője, Joao Paulo Gomes.



A hír akkor érkezett, amikor az Egészségügyi Világszervezet mérlegeli, hogy a vírus kitörését nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek kell-e minősíteni.



Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint június 23-ig 44 országban 3504 majomhimlős esetet regisztráltak, a legtöbbet az Egyesült Királyságból (793 eset).



Mivel a betegség túlnyomórészt meleg férfiak körében terjed, a СDС figyelmeztette az orvosokat, hogy ne tévesszék össze a betegséget a gyakoribb szexuális úton terjedő betegségekkel.



A WHO jelenleg nem javasolja a tömeges oltást a majomhimlő ellen. Június 21-én azonban az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Hivatala bejelentette, hogy "néhány meleg és biszexuális férfinak, akiknél magasabb a majomhimlőnek való kitettség kockázata, oltóanyagot kell felajánlani, hogy segítsen megfékezni a vírus közelmúltbeli kitörését".



A majomhimlő kezdeti tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség. A kiütések gyakran az arcon kezdődnek, majd átterjednek a test más részeire, bár a WHO megjegyezte, hogy a jelenlegi járványban érintett betegeknél a nemi szerveken és a végbélnyíláson alakulnak ki elváltozások, és nem a fertőzés hagyományos, influenzaszerű tünetei.

A vírus az elváltozásokkal, testnedvekkel, légzőszervi cseppekkel, valamint szennyezett anyagokkal való szoros érintkezés útján terjedhet.