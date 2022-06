Pandémia

Lengyelországban is felbukkant a majomhimlő fertőzés

Lengyelországban is felbukkant a majomhimlő, az első kimutatott esetről Adam Niedzielski egészségügyi miniszter számolt be pénteken.



Eddig 10 vírusgyanús esetet vizsgáltak Lengyelországban, az első fertőzést pénteken erősítették meg - közölte Niedzielski a közép-lengyelországi Lódz város orvosi egyetemén rendezett sajtóértekezleten.



Wojciech Andrusiewicz, az egészségügyi tárca szóvivője hozzátette: a beteget kórházi karanténba helyezték. A fertőzött személyére, kezelésének helyszínére vonatkozó részletekbe a szóvivő nem bocsátkozott.



A lengyel egészségügyi tárca májusban tette közzé a majomhimlő felbukkanása esetén alkalmazandó intézkedésekről szóló rendeleteket, amelyek a többi között a fertőzöttek kötelező elszigeteléséről, kórházi kezeléséről szólnak.



A lengyel sajtó az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán ismertetett adatait idézi, amelyek szerint már több, mint ezer majomhimlős esetet regisztráltak olyan országokban, ahol a vírus nem honos. A közép- és nyugat-afrikai térségen kívül a fertőzés 29 országban bukkant fel, senki nem halt meg a szövődményekben.