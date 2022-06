Világvége

A római kulturális élet krémje a várost elborító szemét miatt az UNESCO-hoz fordult

A Róma történelmi belvárosában élő művészek, tanárok, környezetvédők, a kulturális ágazat dolgozói arra kérték az ENSZ Nevelési, Tudományos és Oktatási Szervezetét (UNESCO), hogy hívja fel a városvezetés figyelmét - többek között - a világörökségi listán szereplő várost elborító szemétre, az utcákat elárasztó rollerekre.



Az UNESCO világörökségi központja vezetőjének, Lazare Eloundou Assomónak írt levelet 150-en írták alá. Azt mondták, amikor az olasz főváros hatóságainál panaszkodtak, nem vettek róluk tudomást - írta a The Guardian online kiadása.



A Trevi-kútnak, a Colosseumnak vagy a Spanyol lépcsőnek otthont adó történelmi városközpont 1980-ban került fel a világörökségi helyszínek listájára. Róma vezetése azonban nehezen tudja tisztán tartani a várost, ráadásul az utóbbi időben a macskaköves utcákat elárasztották az éttermek és bárok asztalai, az elektromos rollerek pedig újabb gondot jelentenek.



"A burjánzó gaz, az utcai szemét, a zaj nyomasztó hellyé teszi a belvárost" - írták a levélben.



Az aláírók felidézték azokat az időket, amikor Róma központja kellemes lakóhely volt. Chiara Rapaccini művész, Mario Monicelli rendező özvegye a Corriere della Sera napilapnak elmondta, hogy 1988 óta élnek Montiban, dokumentumfilmet is forgattak a városrész szépségéről. "Nekem fáj, ahogy Monti pusztul, és Mariónak is fájna" - tette hozzá.



Az Ispra állami környezetvédelmi hivatal egyik igazgatója, Myriam D'Andrea az elektromos rollerekről azt írta: "teljesen vadul szállták meg a várost".



Vasárnap két amerikai turistát büntettek meg fejenként 400 euróra (155 ezer forint), mert a Spanyol lépcsőn lelökték rollerjüket. Egy szaúd-arábiai látogató nemrég a Maseratijával hajtott le a 17. századi lépcsőfokokon.



A gondok nem korlátozódnak a történelmi centrumra: a kukákon túlcsorduló szemét, a falfirkák, a gondozatlan parkok az egész városra jellemzők. A város északi kerületeinek utcáin gyakran látni vaddisznókat, amint a szemétben élelem után turkálnak.



A The Guardian emlékeztet arra, hogy Róma polgármestere, a tavaly októberben megválasztott Roberto Gualtieri azt ígérte, karácsonyra "rendkívüli nagytakarításon" esik át a város, ezt azonban nem sikerült megtartania.