Világvége

Rengeteg energia szabadult fel - földrengések, vulkánkitörések világszerte - videók

Mindössze 24 óra alatt több erőteljes földrengés is történt világszerte, ismét főként a bolygó csendes-óceáni oldala mocorgott. Tongánál a Richter-skála szerinti 6,2-es, a Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Macquarie-szigetnél 6,4-es erősségű rázkódást regisztráltak, akárcsak a Patkány-szigeteknél, amely egy amerikai vulkanikus szigetcsoport az Aleut-szigeteken, Alaszka délnyugati részén. Ritka, 4,4-es erősségű földmozgás volt Kuvaitnál, amely épületeket rongált meg, falakat repesztett meg, míg a Fülöp-szigeteken a Bulusan vulkán is kitört.



Mint látható, még egy gyenge rengés is milyen nagy károkat képes okozni. 2022. június 4-én Kuvaitban pánikszerűen menekültem az emberek az utcára.

A Richter-skála szerinti 6,2-es erősségű, 237 km mélységben bekövetkezett mély földrengés volt a Vava'u-i Neiafu közelében, Tonga szigeténél 2022. június 5-én, vasárnap, helyi idő szerint 2:07-kor. A felszabaduló energia 42502 tonna TNT-nek vagy 2,7 atombombának felel meg!



Az epicentrumtól 127 km-re fekvő Neiafuban (4300 lakos) gyenge rengést lehetett érezni.



A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés a Macquarie-sziget nyugati részén 2022. június 4-én.



Miután körülbelül 2 héttel ezelőtt egy Richter-skála szerinti 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a régiót, most egy Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű rengés rázta meg az ausztráliai Macquarie-sziget nyugati részét. Egyelőre nem jelentettek károkat.



A sziget Ausztrália része, és Tasmánia irányítása alatt áll. Az ausztrál és a csendes-óceáni lemez határán helyezkedik el, a szigeten régóta tapasztalható szeizmikus aktivitás. A felszabaduló energia 60036 tonna TNT-nek vagy 3,8 atombombának felel meg!



A Richter-skála szerinti 6,3 erősségű földrengés az alaszkai Rat-szigeteknél - 2022. június 4-én. A rázkódás az Aleut-szigetek nyugati részén található Davidof-szigetektől mintegy kilenc mérföldre délre pattant ki. A felszabaduló energia 42502 tonna TNT-nek vagy 2,7 atombombának felel meg!



Az első rengés óta szombat este 7 óráig további öt, 2,9-es vagy annál nagyobb erősségű földrengés volt a térségben.



Stephen Holtkamp, az Alaszkai Földrengésinformációs Központ ügyeletes szeizmológusa szerint ez egy eléggé tipikus sorozat ebben a régióban.



"Arra számíthatunk, hogy az utórengéssorozat még néhány napig folytatódik" - mondta Holtkamp. Azt is elmondta, hogy kicsi az esélye, körülbelül 3-5 százalék, hogy egy nagyobb földrengés is bekövetkezik ugyanezen a területen.

Ezekkel a földrengésekkel kapcsolatban nem volt cunamiveszély. Holtkamp szerint ezek a földrengések túl mélyen vannak ahhoz, hogy cunamit hozzanak létre. "Ahhoz, hogy cunami keletkezzen, ahhoz (a földrengésnek) a tengerfeneket felfelé és lefelé kell mozgatnia" - mondta Holtkamp. "65 mérföldnyi szikla van a földrengés helye és a víz között" - mondta.



A Davidof-sziget a Patkány-szigeteken található. Az első rengést a Kiska vulkántól 36 mérföldre délkeletre és a Semisopochnoi-szigetektől 55 mérföldre nyugatra észlelték.



A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs) 1-es szintű riasztási fokozatba helyezte a Bulusan vulkánt a vasárnapi, 2022. június 5-i kitörése után. Az 1-es riasztási szint (alacsony) azt jelenti, hogy a vulkán jelenleg rendellenes állapotban van - közölte a Phivolcs.

Közölte, hogy vasárnap 10:37-kor "gőzmozdony" kitörés történt a vulkán csúcsán, amely körülbelül 17 percig tartott.

"Az esemény a felhőtakarón keresztül rosszul volt látható, bár a Sorsogon állambeli Jubanból legalább egy kilométer magas, gőzben gazdag, szürke füstfelhőt láttak, amelyet később nyugat felé sodródva figyeltek meg" - áll a Phivolcs közleményében.



Hozzátette, hogy vasárnap 11:40-ig a Sorsogon állambeli Jubanból és Casiguranból hamukihullás jelentettek.



A Bulusan vasárnapi kitörése előtt a Bulusan Vulkán Hálózat 77 vulkáni földrengést regisztrált az elmúlt 24 órás megfigyelési időszakban - közölte az ügynökség.

"A folyamatos GPS-megfigyelésből származó talajdeformációs adatok azt mutatják, hogy a Bulusan szerkezete 2021 februárja óta fúvódik, míg az elektronikus dőlésmegfigyelés csak 2022 áprilisa óta regisztrált hirtelen, de elszigetelt duzzadást a délkeleti alsó lejtőkön" - közölte a hivatal.



"Ezek a paraméterek arra utalnak, hogy a szerkezet alatt vulkanikus folyamatok zajlanak, amelyeket valószínűleg sekély hidrotermális tevékenység okoz" - tette hozzá.



A Phivolcs figyelmeztette a helyi önkormányzati egységeket és a lakosságot, hogy ne lépjenek be a négy kilométer sugarú állandó veszélyzónába (PDZ).

Azt is közölte, hogy a vulkán délkeleti szektorában lévő két kilométeres kiterjesztett veszélyzónában (EDZ) fokozott éberséget kell tanúsítani a hirtelen és veszélyes freatikus kitörések megnövekedett lehetőségei miatt.



Azt is tanácsolta a polgári légiközlekedési hatóságoknak, hogy tájékoztassák a pilótákat, hogy kerüljék a vulkán csúcsának közelében történő repülést, mivel a hirtelen freatikus kitörésből származó hamu veszélyes lehet a repülőgépekre.