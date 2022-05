Veszély

New York kihirdette a szükségállapotot

Szükségállapotot hirdettek New Yorkban a jelenleg is tartó országos babatápszerhiány közepette, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy fellépjenek a szűkös termékkínálaton való nyerészkedés ellen.



A lépés, amelyet Eric Adams polgármester vasárnap jelentett be, felhatalmazza a város fogyasztó- és munkavédelmi osztályát, hogy megakadályozza az árdrágítást a kiskereskedők ellenőrzésével.



"Ez a sürgősségi végrehajtási rendelet segít nekünk abban, hogy lecsapjunk minden olyan kiskereskedőre, aki a válságból tőkét akar kovácsolni azzal, hogy felhajtja ennek az alapvető árucikknek az árát" - mondta Adams. "Üzenetünk a nehéz helyzetben lévő anyáknak és családoknak egyszerű: Városunk minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse őket ebben a kihívásokkal teli időszakban."



A városi tisztviselők sajtóközleménye azt is tartalmazza, hogy azok a New York-i szülők, akik úgy érzik, hogy túl sokat kérnek a tápszerekért, mostantól panaszt tehetnek a New York-i kormány hivatalos honlapján.



Az Egyesült Államokban február óta országos bébi tápszerhiánnyal kell szembenézni, miután a Covid-19 világjárvány miatt már meglévő ellátási lánc problémáit súlyosbította az ország egyik fő tápszergyártója, az Abbott Laboratories nagyszabású termékvisszahívása, amely az ország legnagyobb termelőüzemét is kénytelen volt bezárni, miután az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) állítólag bizonyítékot talált az üzemben történt bakteriális szennyeződésre, amely állítólag hozzájárult négy csecsemő megbetegedéséhez, akik közül kettő meghalt.



Az Abbott tagadta a vádakat, és kitart amellett, hogy végtermékeiben nem találtak bakteriális szennyeződést. A gyártó együttműködik az FDA-val, hogy a lehető leghamarabb újraindítsa a gyártóüzemet, de megjegyezte, hogy még hónapokba telhet, mire az üzemből származó készletek a boltok polcaira kerülnek.



Közben a Fehér Ház megpróbálta enyhíteni a folyamatos hiányt, hivatkozva a védelmi termelési törvényre, amely felhatalmazza az amerikai elnököt, hogy a nemzetvédelem szempontjából szükségesnek ítélt szerződések elsőbbségben való kezelésére kényszerítse a gyártókat, függetlenül az esetleges veszteségektől, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy kijelölje a felhalmozás és az árdrágítás tilalma alá eső anyagokat.



A Pentagon katonai műveletet is bejelentett, hogy a tengerentúlról az Egyesült Államokba szállítja a termékeket, amennyiben azok megfelelnek az FDA által meghatározott biztonsági és táplálkozási irányelveknek, amely megígérte, hogy egyszerűsíti a felülvizsgálati folyamatot, hogy a bébiétel gyorsabban kerülhessen a boltok polcaira.