Világvége

Egy ritka vírus okozta gyógymód nélküli megbetegedést jelentettek Angliából

Megerősítették a majomhimlő ritka esetét Angliában - jelentette be szombaton a brit egészségügyi biztonsági hivatal (UKHSA).



Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a majomhimlő ritka vírusfertőzés, amely nem terjed könnyen az emberek között. A legtöbbek számára enyhe, néhány héten belül elmúló tüneteket okoz, de egyeseknél súlyos betegség is kialakulhat.



A majomhimlővel diagnosztizált beteg nemrég érkezett az Egyesült Királyságba Nigériából, és a közép-londoni Guy's and St. Thomas' Hospital fertőző betegségek elkülönítő osztályán kezelik.



"Elővigyázatossági intézkedésként az UKHSA szakértői szorosan együttműködnek az NHS kollégáival, és felveszik a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik szoros kapcsolatban állhattak az illetővel, hogy tájékoztatást és egészségügyi tanácsokat adjanak" - közölte az UKHSA.



Az ügynökség a lakosságra jelentett általános kockázatot "nagyon alacsonynak" tartja.



A majomhimlő hasonlít az 1980-ban felszámolt emberi himlőhöz, és összetéveszthető a bárányhimlővel. A kezdeti tünetek közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség. A kiütés gyakran az arcon kezdődik, majd átterjed a test más részeire.



Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata (NHS) szerint a majomhimlőt fertőzött vadállatoktól lehet elkapni Nyugat- és Közép-Afrika egyes részein.



"Úgy gondolják, hogy rágcsálók, például patkányok, egerek és mókusok terjesztik" - írja az NHS.



Az Egyesült Királyságban eddig csak néhány embernél diagnosztizáltak majomhimlőt, és mindannyian Nyugat-Afrikába utaztak, vagy olyan személy közeli kapcsolatai voltak, aki oda utazott.



Az Egyesült Államokban 2003-ban kitört majomhimlőjárványt egy olyan állatkereskedéshez vezették vissza, ahol Ghánából származó kisemlősöket árultak.



Bár a majomhimlő általában enyhébb, mint a himlő, a halálozási arány a fertőzöttek körében Afrikában akár 10% is lehet az amerikai járványügyi és megelőzési központok (CDC) szerint.



A vírus ellen jelenleg nincs gyógymód, bár az NHS és a CDC szerint a himlő elleni oltóanyag vélhetően megelőzi a fertőzést.