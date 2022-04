Borzasztó

Percenként tíz focipályányi őserdő pusztult el tavaly

Tavaly is a korábbi években tapasztaltakhoz hasonló méretű, 11,1 millió hektár trópusi esőerdő, ezen belül 3,75 millió hektárnyi érintetlen őserdő pusztult el a világon.



A legtöbb erdőt Brazíliában irtották ki, hogy haszonnövényeket termesszenek vagy állatokat tartsanak a helyükön - közölte csütörtökön a Global Forest Watch (GFW), a World Resources Institute (WRI) és a Marylandi Egyetem.



A természetvédő szervezetek és az egyetem közös éves jelentéséből kiderül, hogy percenként 10 focipályányi őserdő veszett el 2021-ben, az érintetlen erdőségek elpusztítása 2,5 gigatonnával növelte a légkörbe kerülő szén-dioxid mennyiségét, ez nagyjából annyi, mint India teljes éves emissziója.



A trópusi őserdők több mint 40 százalékát (1,5 millió hektárt) Brazíliában égették fel vagy vágták ki, a Kongói Demokratikus Köztársaságban 500 ezer hektár, Bolíviában pedig közel 300 ezer hektár - a mérések 2001-es kezdete óta a legtöbb - erdő pusztult el. Indonéziában ugyanakkor 25 százalékkal sikerült csökkenteni az elpusztított erdőterület nagyságát, ráadásul már az ötödik egymást követő évben javult a helyzet.



Az elmúlt két évtized legnagyobb veszteségét szenvedték el 2021-ben a szubarktikus erdők is, csak Oroszországban 6,5 millió hektár ilyen erdő pusztult el egy példátlan futótűzsorozatban.



A világ 141 vezetője a múlt év végén Glasgow-ban kötelezettséget vállalt arra, hogy megállítja, sőt visszájára fordítja az erdőpusztulást 2030-ig. A cél eléréséhez az évtized végéig radikálisan csökkenteni kell a kiirtott őserdők mennyiségét, annál is inkább, mert a klímaváltozás megnehezíti az erdőtakaró puszta megtartását is - figyelmeztettek a kutatók.



A WRI vezetésével több természetvédelmi szervezet a Global Forest Watch platform segítségével, benne műholdas technikával figyeli az erdőterületek változását a világon 2014 óta.