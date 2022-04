Gazdaság-élelmiszer

A fogyasztók 1/3-a a környezeti hatások alapján választ élelmiszert

A felmérés szerint a fiatalabbak különösen figyelnek a fenntarthatóságra, amit a 35 év alattiak majdnem fele említett vásárlási szempontként. 2022.04.25 14:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon a fogyasztók már nemcsak az árak alapján választanak élelmiszert, 36 százalékuk a környezeti hatásokat is figyelembe veszi - közölte a Danone Magyarország Kft. reprezentatív felmérése alapján az MTI-vel hétfőn.



A felmérés szerint a fiatalabbak különösen figyelnek a fenntarthatóságra, amit a 35 év alattiak majdnem fele említett vásárlási szempontként. A környezet mellett az egészség védelme és az etikai szempontok is befolyásolhatják a fogyasztási szokásokat, a megkérdezettek több mint ötöde például ilyen okokból hajlandó volna kevesebb húst enni.



A válaszadók 94 százaléka nem követ olyan étrendet, amely korlátozná a húsfogyasztást, 88 százalék hetente legalább egyszer-kétszer eszik húst, miközben növényi alapú terméket csak 29 százalékuk. Alkalmi fogyasztóként, vagyis heti rendszerességnél ritkábban is csak 28 százalék vesz ilyen élelmiszereket.



A Danone Magyarország Kft. megbízásából készült felmérésben 18 és 65 év közötti vásárlókat kérdeztek meg. Az 500 fős minta korra, nemre, régióra reprezentatív - olvasható a közleményben.