Földmozgás

Erőteljes földrengés Bosznia-Hercegovinában - Magyarországon is érezni lehetett!

Magyarországon is érezhető volt az a földrengés, amely Bosznia-Hercegovina déli részét rázta meg, egy ember halálát és többnek a sérülését okozva péntek éjjel - tájékoztatta a Kövesligethy Radó szeizmológiai obszervatórium az MTI-t.



Gyarmati Anett szeizmológus azt írta: a boszniai földrengés péntek este, tizenegy óra után keletkezett hét kilométeres mélységben Bosznia-Hercegovinában. A földmozgás a Richter-féle skála szerin 6-os volt - írta a Mostar és Dubrovnik között fekvő Ljubinje városa környékén történt jelenségről.



A földrengést a Magyarországon élők egy része is érezte az obszervatórium on-line szeizmológiai állomásainak mérései szerint a Dunától nyugatra eső országrészekben, főként Pécs és Komló térségében, de károkról nem érkezett bejelentés az intézményhez - közölte.



A Bosznia-Hercegovinát pénteken késő este megrázó földrengésben egy ember meghalt, többen megsérültek.



A rengés epicentruma Ljubinje településtől 14 kilométerre északkeletre volt, a fészke pedig 5 kilométeres mélységben.



A Mostartól délre fekvő Stolac városban szikla zuhant egy lakóházra, emiatt egy 28 éves nő súlyosan megsérült és a kórházban meghalt.



A helyi hatóságok szerint több épület beomlott Stolac, Ljubinje és Mostar városában.



A földrengést az egész Balkánon érezni lehetett, tudósítók beszámolói szerint Belgrádban, Zágrábban és Szkopjéban, az epicentrumtól több mint 400 kilométeres távolságban is észlelték a nagyjából 20 másodpercig tartó földmozgást. Később több kisebb utórengés is érezhető volt.



A Balkán-félszigeten gyakran előfordulnak földrengések. Horvátország középső részét 2020 decemberében 6,4-es erősségű földrengés rázta meg, akkor hét ember meghalt, és több száz ház megrongálódott. Ugyancsak komoly károkat okozott 2020 márciusában egy 5,3-es erősségű rengés Zágrábban. Albániában pedig több mint ötvenen haltak meg 2019 novemberében egy 6,4-es erősségű földmozgás következtében.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.0 || 15 km SE of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) || 3 min ago (local time 23:07:48). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/xqV1rIOo0l — EMSC (@LastQuake) April 22, 2022