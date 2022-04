Háború

Jódtablettákat osztanak a lakosságnak egyre több európai országban

Újabb uniós ország döntött úgy, hogy az ukrajnai konfliktus közepette sugárbetegség ellen védő tablettákkal látja el a lakosságot. 2022.04.07

Románia egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy kálium-jódtablettákat osztanak szét minden lakosnak, 40 éves korig, beleértve a csecsemőket is. Több uniós tagállamban, köztük Bulgáriában, Belgiumban és néhány más országban is megnőtt az ilyen készítmények iránti kereslet az Ukrajnában zajló orosz offenzíva közepette.



A héten indul kampány az országban, amelynek célja, hogy megtanítsák az embereket arra, hogyan kell tárolni és beadni a tablettákat, amelyek segítenek csökkenteni a sugárzás emberi szervezetre gyakorolt hatását - jelentette be a minisztérium vasárnap.



A tabletták szétosztása április második felében kezdődik, miután a vonatkozó jogi eljárást lefolytatták - tette hozzá. A hatóságok nem közölték a lépés okait, de rámutattak, hogy "jelenleg nincs olyan veszély, amely miatt szükség lenne ezeknek a tablettáknak a szedésére".



Romániának 614 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával, amely négy atomerőművet üzemeltet.



Az ukrajnai konfliktus nyomán az EU sürgette tagállamait, hogy készletezzenek jódtablettákat - amelyek gyorsan hiánycikké váltak - és további megadott gyógyszereket, valamint nukleáris védőruhákat. Brüsszel azt is közölte, hogy fokozza a felkészülést egy esetleges vegyi vagy biológiai támadás utóhatásainak kezelésére.



Mint ismeretes, március elején az orosz erők által elfoglalt ukrajnai Zaporozsjei atomerőműben keletkezett tűz. A tüzet gyorsan eloltották, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint "nem volt kritikus hatással a biztonságra" a létesítményben. Sok hercehurca után az áramellátás is helyreállt az egykori csernobili atomerőműben, amely 1986-ban a világ legpusztítóbb nukleáris katasztrófájának színhelye volt.



Oroszország néhány nappal az ukrajnai katonai művelet megindítása után a NATO "agresszív nyilatkozataira" és a Nyugat által Moszkvára kirótt kemény pénzügyi szankciókra hivatkozva magas riadókészültségbe helyezte nukleáris fegyvereit.