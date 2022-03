Világvége

Kitört a pánik: óriási, bibliai méretű sáskarajok falnak fel mindent Dél-Afrika egyes részein - videók

Az Északi-Fokföldi, a Nyugat-Fokföldi és a Kelet-Fokföldi Karoo területén élő gazdák nagy erővel küzdenek a sáskarajok megfékezéséért, amelyek több ezer hektárnyi legelőt taroltak le.



Az Agri SA szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb sáskarajáról van szó, a gazdák a mezőgazdasági minisztérium segítségével mindent megtesznek, hogy megmentsék a földjeiket és terményeiket.

Barry Naude észak-foki gazdálkodó elmondta, hogy a sáskák hatalmas károkat okoztak a farmján. "Figyelembe véve, hogy épp csak túl vagyunk négy év szárazságon, és tavaly novemberben kaptuk az első esőt, azokon a farmokon, amelyeken megpihentek, teljes pusztítást végeztek" - mondta.



A gazda elvesztette a juhai legelőjét. "Több tonnányi élelmet ettek meg, és rengeteg kárt okoztak nekünk" - mondta. A sáskák szerda délután érkeztek meg az Északi-Fokföldi Richmondban lévő farmjára, ahol letelepedtek, és csak csütörtök délután repültek el. "Csak a pusztítás nyomát hagyták maguk után."



Innen a sáskák Middelburgba repültek át. "Egy helikopter az elmúlt három-négy napban permetezte őket" - mondta.



Andrea Campher, az Agri SA kockázati és katasztrófavédelmi igazgatója szerint ez volt az egyik legnagyobb sáskajárás, amit évek óta láttak.

"Becsléseik szerint néhány ilyen raj átmérője eléri az 5 km x 20 km-t. Egyesek szerint vannak olyan rajok, amelyek akár 4000 hektárt is lefednek" - mondta Campher.



Elmondta, hogy a járvány kitörése meghaladta a földi ellenőrző csapatok kapacitását, ezért a kormány és a szervezett mezőgazdaság révén légi támogatást mozgósítottak.



"A nőstények száraz talajba raknak tojásokat, és a tojások a vízhiányt is kibírják. A peték legalább egy-két évig, de lehet, hogy tovább is megmaradhatnak a talajban nyugalmi állapotban. A nőstény sáskák hajlamosak évről évre ugyanarra a területre lerakni a tojásaikat, így folyamatosan felhalmozódnak egy területen a tojások."

Elmondta, hogy a nyolc-tíz éves szárazság után a Nama Karoo-ban átlagon felüli esőzések voltak, ami a sáskarajok kialakulásához vezetett.



"A szaporodó sáskák nőstényei együtt rakják le a tojásaikat, mivel a rajban párosodnak, és a rajban folytatják a tojásrakást. Ez egyben tojáságyat is hoz létre, így további esőzések esetén ezek a tojások kikelnek, és nagyszámú sáska kel ki. Így a rajok terjedése tovább folytatódik a térségben."



Duncan elmondta, hogy korábbi tanulmányok szoros összefüggést mutattak ki a barna sáska rajok és a La Niña és El Niño események között.



"Jobban meg kell értenünk a sáskák viselkedését, hogy jobb védekezési stratégiát lehessen kidolgozni" - mondta.