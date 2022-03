Légszennyezés

A világ egyetlen országa sem tudta tartani a légszennyezettségi határértéket 2021-ben

A világ egyetlen országa sem tudta tartani a légszennyezettségi határértéket 2021-ben - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ismertetve egy 6475 városra, 117 országra, illetve területre kiterjedő mérés eredményét.



Települési bontásban a vizsgált városok mindössze 3,4 százalékában felelt meg a levegő minősége a nemzetközi szabványnak - derül ki a felmérésből, amelyet az IQAir svájci levegőminőségi technológiai vállalat végzett a világ országaiban. Kilencvenhárom városban a pm2,5-szint 10-szeresen haladta meg az ajánlott határértéket.



A WHO ajánlása szerint a szálló por 2,5 mikronnál kisebb részecskéinek (pm2,5) mennyisége nem haladhatná meg az 5 mikrogrammot köbméterenként. A pm2,5 már kis koncentrációban is erősen ártalmas lehet az egészségre - hangsúlyozza a világszervezet.



Sok országban jelentős eredményeket érnek el a szálló por csökkentésében, például Kínában, ahol a korábbi nagyon magas adatok csökkenést mutatnak, de vannak a világnak olyan részei is, ahol sokkal rosszabb a helyzet - mondta Christi Schroeder, az IQAir levegőminőségi tudományos igazgatója.



Indiában tavaly összességében romlott a helyzet, Újdelhi pedig a világ legszennyezettebb levegőjű fővárosa maradt. Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is Banglades volt a legszennyezettebb levegőjű ország, a felmérésbe első ízben bevont afrikai Csád pedig a második legrosszabb helyen debütált.



Kína, ahol 2014-ben üzentek hadat a légszennyezettségnek, a 22. helyre javult tavaly a pm2,5-sűrűséget tekintve az egy évvel korábbi 14. helyről az átlagosan 32,6 mikrogrammos értékkel. Kínán belül a levegőszennyezettségi listát a hszincsiangi Hotan városa tartja 100 mikrogrammot meghaladó pm2,5-értékkel, főleg a homokviharok miatt. A tartományi székhely ugyanakkor a "világranglistán" a harmadik helyre esett vissza két indiai város, Bhivádi és Gáziábád mögött.



Európában a legrosszabb levegőt Montenegróban mérték 35,2 mikrogrammnyi, 2,5 mikronnál kisebb szálló porral köbméterenként, a 42 országot felsoroló régiós listán Magyarország a tizenharmadik 15,5 mikrogramm szennyezettséggel.