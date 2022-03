Koronavírus-járvány

Kínában újabb városokat zárnak le

Kína legnagyobb acéltermelő központjában, a 7,7 millió lakosú Tangsanban vasárnap közlekedési korlátozásokat és a tömeges tesztelés megkezdését jelentették be. 2022.03.20 12:39 MTI

Kínában újabb városokat zárnak le a koronavírus-járvány legújabb hullámának megfékezése érdekében, emberek millióinak mozgását korlátozva.



A kínai szárazföldön a járványhelyzet jelenleg az Oroszországgal határos Csilin tartományban a legsúlyosabb. A szombaton azonosított fertőzöttek több mint hetven százalékát jelentették onnan. A koronavírus omikron variánsa okozta járványhullám miatt az elmúlt hetekben több ezer esetet azonosítottak Csilinben, ahol eddig nyolc ideiglenes kórházat és két karanténközpontot hoztak létre a fertőzöttek kezelésére és elkülönítésére. A tartomány két nagyvárosában - Csangcsunban és Csilinben - szigorú korlátozásokkal igyekeznek megfékezni a vírus terjedését. Csilin vezetése vasárnap jelentette be, hogy a város csaknem 4,5 millió lakója hétfői kezdettel három napon át nem hagyhatja el otthonát. A tartomány székhelyén, Csangcsunban pedig, ahol már több mint egy hete korlátozások vannak érvényben, hétfőtől szintén háromnapos házi karantént léptetnek életbe. A 9 milliós Csangcsunban március 11-én vezettek be kijárási tilalmat, amely alapján az ott élők csupán minden második napon hagyhatták el lakóhelyüket bevásárlás céljából. A korlátozások alól csupán az egészségügyben és a járványkezelésben dolgozók élveznek kivételt.



Kína legnagyobb acéltermelő központjában, a 7,7 millió lakosú Tangsanban vasárnap közlekedési korlátozásokat és a tömeges tesztelés megkezdését jelentették be. A város közútjain csak sürgősségi, valamint ellátmányt szállító járművek közlekedhetnek, a város lakói pedig csak külön engedéllyel hagyhatják el a Pekingtől 156 kilométerre fekvő Tangsant.



Sanghajban az elmúlt napokban tömeges tesztelést kezdtek meg, a tesztelés idejére pedig egyes lakótömböket 48 órára lezártak, az ott élőket házi karanténra kötelezve. A nagyváros minden oktatási intézménye felfüggesztette a jelenléti oktatást.



A dél-kínai Sencsenben az előzetes közlések alapján vasárnap jár le a hétnaposra tervezett kijárási tilalom. A Hongkonggal határos, 17 milliós nagyváros Kína számos technológiai óriásvállalatának ad otthont.

Kínában, számos más országgal ellentétben a koronavírus elleni oltási kampányban az idős korosztály helyett olyan csoportokra fókuszáltak elsősorban, akiknél munkájukból adódóan a legjelentősebb volt a fertőzés kockázata. A kínai járványkezelési stratégia ugyanis a járvány terjedésének mielőbbi elfojtását célozza, így a vírus legvalószínűbb hordozóit - a többi közt egészségügyi dolgozókat, határőröket, kikötői munkásokat - igyekeztek elsőként védeni a fertőzéstől. Csang Ven-hung sanghaji járványügyi szakértő vasárnap erre utalva úgy nyilatkozott: az idősek átoltottsága Kínában viszonylag alacsony maradt. A szakértő úgy vélekedett: az átoltottság növelése, különösképpen az idős korosztály körében nélkülözhetetlen lenne ahhoz, hogy Kína enyhítse a járvány miatt 2020 márciusa óta érvényben lévő be- és kiutazási korlátozásokat.



A kínai egészségügyi hatóság vasárnapi közlése szerint az ország szárazföldi részén szombaton 1656, belföldi fertőzésből eredő Covid-megbetegedést, és 2177 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak. A nemzeti egészségügyi bizottság szombati sajtótájékoztatóján rámutatott: Kínára növekvő nyomás nehezedik a járványkezelésben annak tükrében, hogy az elmúlt egy héten a világ összes új Covid-fertőzöttjének több mint negyven százalékát jelentették a Kínával szomszédos országokból.