Világvége

A fehérorosz Lukasenka atomháborúra figyelmeztet

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök óva intette a Nyugatot a Moszkva elleni kemény szankciók bevezetésétől, mondván, hogy az ilyen intézkedések "harmadik világháborúba" taszíthatják Oroszországot.



"Most sok szó esik a bankszektor ellen. Gáz, olaj, SWIFT. Ez rosszabb, mint a háború. Ez Oroszországot egy harmadik világháborúba taszítja" - mondta Lukasenko vasárnap a helyi média idézése szerint. Hozzátette, hogy egy nukleáris konfliktus lehet a végkifejlet.



A Vlagyimir Putyin elnök által február 24-én elrendelt, Ukrajna elleni orosz katonai támadást a nyugati országok elítélték, és a Moszkva elleni kemény szankciók újabb hullámát váltotta ki.



"Most visszafogottnak kell lennünk, hogy ne kerüljünk bajba. Mert az atomháború mindennek a vége".



A Moszkva elleni legutóbbi lépésben az EU, Nagy-Britannia, Kanada és az Egyesült Államok közölte, hogy "kiválasztott orosz bankokat" kizárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből - ez az intézkedés, amelyre Oroszország már korábban is figyelmeztetett, hadüzenetnek minősül. A további intézkedésekkel való fenyegetés ellenére Lukasenka hangsúlyozta, hogy mind Oroszország, mind Fehéroroszország "túl fog élni" bármilyen szankciót.



"Vannak tapasztalataink. Többször is megvitattuk ezt a témát Putyinnal. Túl fogjuk élni. Lehetetlen minket éhen halni hagyni" - mondta.



A Moszkva és Minszk által kidolgozott megtorló intézkedések "nagyon kézzelfoghatóak" lesznek, de fontos, hogy ezeket "nagyon alaposan átgondolják", Lukasenka szerint nem szabad önveszélyesnek lenni.



A fehérorosz vezető azt is mondta, hogy ha a Nyugat lépéseket tenne, hogy atomfegyvereket helyezzen el a szomszédos országokban, akkor megkérné Putyint, hogy "adja vissza" Oroszország saját atomfegyvereit Fehéroroszországnak.



Moszkva vasárnap közölte, hogy Ukrajna beleegyezett abba, hogy tárgyalócsoportot küldjön Fehéroroszországba a katonai konfliktus befejezéséről szóló tárgyalásokra. A megbeszélésekre az orosz és ukrán határhoz közeli Gomel régióban kerül sor - közölte Vlagyimir Medinszkij orosz főtárgyaló.



Putyin azzal indokolta az Ukrajna elleni katonai offenzívát, hogy sürgősen szükség van az ország "demilitarizálására", hogy megvédjék az újonnan elismert Donyecki és Luganszki Népköztársaságokat, és hogy Oroszországot ne fenyegesse a NATO ukrán területről. Kijev indokolatlannak és elfogadhatatlannak nevezte a támadást.



Vasárnap Putyin elrendelte, hogy Oroszország nukleáris elrettentő erői legyenek a legmagasabb fokú készültségben, megjegyezve a nyugati nemzetek Moszkva elleni "barátságtalan cselekedeteit" és "agresszív kijelentéseit".