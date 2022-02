Bill Gates szerint az Omicron 'sajnos' gyorsabban terjeszti az immunitást, mint a vakcinák

Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint a Covid-19 Omicron változata megelőzte a világ oltóanyag-programjait az immunitás terjesztésében, és arra szólította fel a világ egészségügyi tisztviselőit, hogy gyorsabban reagáljanak a következő világjárványra.



A technológiai mágnás és filantróp a 2022-es müncheni biztonsági konferencia pénteki panelbeszélgetésén a világ "Covid-19 legyőzésében" elért előrehaladásáról kérdezett, és magának a koronavírusnak tulajdonította, hogy egyes régiókban természetes módon immunizálta a lakosságot.



"Sajnos maga a vírus - különösen az Omicron nevű változat - egyfajta vakcina. Vagyis B-sejtes és T-sejtes immunitást is létrehoz, és jobban eljutott a világ népességéhez, mint mi a vakcinákkal" - mondta.



Az egyes régiókban a nagy mennyiségű "fertőzésnek való kitettség" miatt a Covid-19 okozta súlyos megbetegedések kockázata "drámaian csökkent" - folytatta Gates, megjegyezve azt is, hogy a súlyos tünetek "főként az időskorúakhoz és az elhízáshoz vagy cukorbetegséghez kapcsolódnak".

"Sadly, the virus itself - particularly the variant Omicron - is a type of vaccine. That is, it creates both B cell and T cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines." - Bill Gates

Sadly?pic.twitter.com/BJR0WECwDr