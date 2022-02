Koronavírus-járvány

Megmondta a WHO, mi kellene ahhoz, hogy véget érjen a Covid világjárvány

Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megismételte felhívását, hogy a világ lakosságának mintegy 70 százaléka számára prioritásként kell biztosítani a védőoltásokat. Hozzátette, hogy ez biztosítaná a Covid-19 világjárvány "akut fázisának" idei befejezését.



A WHO vezetője pénteken Dél-Afrikában tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a várakozások szerint a világjárvány legsúlyosabb szakasza "az év közepére, június, július környékére" véget ér, ha sikerül elérni az oltási célt. Kommentárjai napokkal azután hangzottak el, hogy figyelmeztetett: a koronavírusnak "még nincs vége".



Az oltási küszöb átlépése "nem a véletlen műve", hanem "választás kérdése" - mondta Tedros, hozzátéve, hogy a cél eléréséhez szükséges erőforrások mozgósításáról szóló döntés "a mi kezünkben van".



Megjegyezte, hogy az elmúlt két évben "több mint 10 milliárd adagot adtak be világszerte", de a Covid-19 vakcina kifejlesztésének és bevetésének "tudományos diadalát" "a hozzáférés terén tapasztalható hatalmas egyenlőtlenségek árnyékolták be".



Míg "a világ lakosságának több mint fele már teljes mértékben be van oltva", addig "Afrika lakosságának 84%-a még egyetlen adagot sem kapott" - mondta. A vakcinagyártás koncentrációja "néhány, többnyire magas jövedelmű országban van" ez okolható "ennek az egyenlőtlenségnek a nagy részéért" - jegyezte meg.



A jelentések szerint az afrikaiaknak mindössze 11%-a kapott védőoltást, így a világ legkevésbé beoltott kontinense. A WHO afrikai irodája a múlt héten azt mondta, hogy a régiónak "hatszorosára" kell növelnie az oltási arányt, hogy elérje a WHO 70%-os célját.



Ennek érdekében Tedros hangsúlyozta, hogy "sürgősen növelni kell az oltóanyagok helyi előállítását" az "alacsony és közepes jövedelmű országokban". Ígéretes lépésként mutatott rá a kontinens első helyben előállított mRNS Covid vakcinájának közelmúltbeli kifejlesztésére - amelyet a Moderna oltás szekvenciájának felhasználásával állítottak elő. Ezt az Afrigen Biologics and Vaccines hozta létre egy kísérleti technológiaátadási projekt keretében, amelyet a WHO és a COVAX kezdeményezés támogatott.



"Arra számítunk, hogy ez a vakcina jobban megfelel majd azoknak a körülményeknek, amelyekben használni fogják, kevesebb tárolási korlátozással és alacsonyabb áron" - mondta Ghebreyesus, hozzátéve, hogy a vakcina készen áll majd arra, hogy még az év folyamán megkezdődjenek a klinikai vizsgálatok, a jóváhagyás pedig 2024-ben várható.