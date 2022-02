Koronavírus-járvány

Először fedezték fel az omikront vadon élő állatokban

A New York-i Staten Islanden élő fehérfarkú szarvasok lettek az első ismert vadon élő állatok, amelyek megfertőződtek az Omicron Covid-változattal, amely már világszerte hatalmas fertőzési hullámot okozott az emberek esetében.



A hír a Pennsylvania Állami Egyetem, a Chicagói Egyetem, a White Buffalo civil szervezet, a New York-i Városi Parkok és Szabadidőközpont és számos más intézmény tudósai által végzett új tanulmányból derült ki. A dokumentum hétfőn jelent meg a bioRxiv portálon.



A tudósok 131 őz vérmintáját elemezték, amelyeket december közepe és január vége között gyűjtöttek, és megállapították, hogy az állatok mintegy 15 százalékában Covid-antitesteket találtak. A 68 PCR-tesztelt szarvasból hétről kiderült, hogy a vizsgálat idején fertőzött volt, a teljes genom szekvenálással pedig azonosították az Omicron variánst.



Az Omicron-fertőzött állatok egy része valószínűleg korábban más Covid-változatokkal is megfertőződött, ami a tanulmány szerint megerősíti a vírus azon képességét, hogy hatékonyan kijátssza az immunrendszer védelmét.



További elemzések alapján a kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a szarvasok emberektől kapták el az Omicron vírust, mivel "a szarvas Omicron szekvenciák szorosan klasztereződtek más, nemrég bejelentett Omicron szekvenciákkal, amelyeket New Yorkban és máshol fertőzött emberekből nyertek vissza, ami összhangban van az emberről szarvasra történő átterjedéssel".



Ezek az eredmények nem voltak váratlanok, mivel a szarvasok köztudottan nagyon fogékonyak a Covidra. Tavaly novemberben derült ki, hogy a 2020 decembere és 2021 januárja között Iowában vett szarvasok 80%-ának pozitív volt a vírusra vonatkozó tesztje.



Azóta több mint egy tucat amerikai államban több mint egy tucat állatfajban fedeztek fel korábbi Covid-változatokat. Az azonban továbbra is tisztázatlan, hogy pontosan milyen mechanizmussal terjesztik az emberek a Covidot a szarvasokra.



"Eredményeink együttesen azt mutatják, hogy a SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron VoC képes megfertőzni a fehérfarkú szarvasokat, és rávilágít a fogékony állatfajok átfogó felügyeletének sürgős szükségességére az ökológiai átviteli hálózatok azonosítása és az emberre való átterjedés lehetséges kockázatainak jobb értékelése érdekében" - figyelmeztettek az új tanulmány szerzői.



A kutatók egyike, Vivek Kapur állatorvosi mikrobiológus kifejtette, hogy bár az emberre nézve nincs közvetlen veszély, "a vírus szarvasokban való terjedése lehetőséget biztosít a vírus alkalmazkodására és fejlődésére".



"És valószínű, hogy a jövőben visszatér és kísérteni fog minket" - tette hozzá a The New York Times idézése szerint.